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Joeman染麻「波及好友阿滴、呱吉」痛哭！啜泣吐心聲：看透人情冷暖

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅Joeman在2023年11月因涉嫌吸食及持有大麻被查辦，最後獲緩起訴處分確定，目前頻道逐步回到穩定狀態，時隔半年他31日晚間上傳了染麻期間以來的心路歷程，透露商案被撤、被告、被求償，損失超過1500萬以上，讓他有感而發直言「我對我的夥伴、員工非常自責，我不知道怎麼安慰，但我沒有想放棄，我很難過、痛苦、恐慌、心悸，這都不是裝可憐」，對於自己造成的後果相當悔恨。

▲Joeman。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman用紀錄片形式闡述染麻後心歷路程。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

Joeman這次經歷染麻風波，得到了很大教訓，語重心長地說「奉勸我身邊的全部人，在台灣絕對不要持有大麻，不管你覺得大麻有沒有傷害性、有沒有成癮性，不要有僥倖心態」。紀錄片中有不少他自拍闡述心聲的片段，提及呱吉兩次發文幫他說話，讓他感動之餘也情緒潰堤爆哭，說道「不敢說（呱吉）挺我，但絕對是在幫我講話，這兩三天我真的是看透人情冷暖」，另外，百靈果凱莉也因心疼他而落淚。

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▲Joeman。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman記取教訓，也告誡身邊人不要觸法。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

與Joeman共事多年的經紀人Yuni也直接面對鏡頭闡述心聲，坦言「這是他私人的事情，可是會很氣他，為什麼不知道做這件事會影響到多少人？人生跟這麼多人綁在一起」，此外也說道：「老實說他成功不是他一個人的，是我們大家的努力，當然他很厲害，只是我們所有人跟著他，這IP是所有人一起幫助你，沒有這些人就不能造就如今的你」。

▲Joeman。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman經紀人坦言很氣他。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

Joeman還曬出了與好友阿滴的聊天畫面，他提到自己關心對方轉發自己的道歉聲明，結果跟著被罵是亂護航，他擔心阿滴商案也因此受影響，但阿滴相當堅定地告訴他「我一定要看到你振作起來回到原本崗位的樣子」，讓他再度哽咽表示「朋友的鼓勵給我很大力量，我很多時候在想是不是要放棄，我很懊悔，但我也有得到很多鼓舞」。


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