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Joeman拍片談大麻風暴認「損失千萬」！　崩潰喊：我完蛋了

記者王靖淳／綜合報導

網紅Joeman去年11月因涉嫌吸食及持有大麻被查辦，最後獲緩起訴處分確定，將開始提供100小時的義務勞務。為此，他今（31）日在YouTube頻道上傳新片，記錄這半年來有關大麻案的經過，他透露自己因為這起事心態崩潰、損失千萬，同時也坦言，在被抓的當下只覺得自己未來的人生完蛋了。

▲九妹。

▲九妹。

▲Joeman拍片記錄大麻案過程。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

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Joeman坦言，今年他的生活發生巨大變化，這部影片原本是好友建議拍攝，目的是要記錄他從被捕到重獲自由的過程。Joeman回憶道，事發後有4個警察來按他家門鈴，接著給他看搜索令，當下他只覺得完蛋了，「怎麼知道我家有？我是不是在做夢？很不現實，我覺得我的人生毀了。」在被押到地檢署後，Joeman開始陷入低潮，反省這些年來得到些什麼，同時也懷疑，自己是否將失去一切，「我會被關多久？我會不會被羈押？我會面對怎樣的刑期？一分一秒度日如年。」

Joeman透露，當時他對未來充滿惶恐，甚至覺得自己可能無法走出來，因此決定拍攝這段影片，視作最後的告別，同時也坦言，最痛苦的是媽媽在得知他出事後，反應整個大崩潰，而當下他也立即安慰媽媽，表示自己最壞的結果就是進去勒戒40至50天，把它當作放假。Joeman提到，事發後第一次開庭時，他在最後向檢察官陳述：「我受到很大的打擊，但我真的很熱愛拍影片這個工作，可不可以給我一個緩起訴的機會。」

▲九妹。

▲九妹。

▲Joeman表示自己不會再犯刑法。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman表示，去年他發了道歉影片後，一開始其實大家都蠻鼓勵他，也有些好友幫忙轉發分享，他很謝謝他們，但是後來卻被外界猜測請公關公司操作，他看到之後覺得很難過，同時也坦言，那陣子雖然看透人情冷暖，但是還是很感謝身邊朋友給予他鼓勵，讓他有不要放棄。經過這次的事件，Joeman承諾不會再犯刑法或心存僥倖，因為他認為這代價太大，同時也直言：「一定很多人會說，Joeman太蠢了，怎麼會在台灣幹這種事。我也活該，我覺得真的要被抓過的人才能感受。」

▲九妹（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Joeman因大麻事件看透人情冷暖。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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Joeman, 網紅, YouTuber

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