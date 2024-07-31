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胡宇威進社區「阿公阿嬤全瘋狂」！　吐心中遺憾：來不及做飯給他吃

記者孟育民／台北報導

本周《啊喔！最Kiang駐村小隊》來賓胡宇威，曾主持實境節目同時也是其他實境節目常客，他抽空到獅潭探訪「駐村小隊」，被隊員譽為「天花板級的帥」，黃迪揚更說第一次見到胡宇威就被電到了！胡宇威這次的任務是陪同「駐村小隊」到社區服務，由主任高英軒先教長輩運動強身，再由胡宇威教爺爺奶奶們用英文點餐，並為他們特製西餐。

▲▼胡宇威擔任《啊喔！最Kiang駐村小隊》嘉賓。（圖／客家電視台提供）

▲胡宇威擔任《啊喔！最Kiang駐村小隊》嘉賓。（圖／客家電視台提供）

胡宇威一進到社區中心就引起騷動，施名帥見證：「胡宇威一出現，所有人都說要跟他拍照！」洪都拉斯也佩服說：「他還蠻厲害的！爺爺奶奶平均年齡60歲以上，還有這麼大的尖叫聲！世界有點不公平，人長的帥又會做菜。」但被追問胡宇威上課教的好嗎？洪都拉斯立刻發嗆：「不好！」讓隊員們都笑他故意找碴。

▲▼胡宇威擔任《啊喔！最Kiang駐村小隊》嘉賓。（圖／客家電視台提供）

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▲胡宇威現身電到不少人。（圖／客家電視台提供）

在主任高英軒教完彈力帶健身操後，胡宇威就登場講解西餐禮儀並教大家西餐英文，再由隊員們幫長輩練習用英文點餐，兩位主廚施名帥與胡宇威立刻開始煎牛排要滿足30位長輩的胃。看著大部分沒吃過西餐的長輩開心享用，胡宇威感動地說：「看著他們吃的時候臉上都是有笑容的，感覺很滿足、很開心，這個回饋是很直接的。」不過胡宇威也透露有些遺憾，原來他的母親是臺中東勢的客家人，這次和長輩相處讓他想起已逝多年的外公，他說開始學習並愛上做料理，但來不及做給最愛的外公吃。

▲▼胡宇威擔任《啊喔！最Kiang駐村小隊》嘉賓。（圖／客家電視台提供）

▲胡宇威錄影想到已逝的外公。（圖／客家電視台提供）

 

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胡宇威, 啊喔！最Kiang駐村小隊, 高英軒

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