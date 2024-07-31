紀卜心爆買粉「私下吐苦水截圖曝光」！1天暴增3萬粉　網揪：超多海外ID

記者田暐瑋／綜合報導

紀卜心與小吳的「十盛」手搖飲因乳源標示問題引發爭議，紀卜心因為沒有現身道歉，又嗆網友「文盲」，持續遭到網友攻擊。接著又被質疑花錢買粉，粉絲數從99萬回升至102萬，對此，有網友直接PO出和紀卜心的對話截圖，稱是紀卜心親自回應。

▲網友質疑紀卜心買粉。（圖／翻攝自紀卜心IG）



原本擁有百萬追蹤的紀卜心因為手搖飲事件形象大傷，Instagram粉絲數目一度下降至6位數，怎料1天後又突然回升至102.6萬，且追蹤者出現大量國外帳號，遭質疑購買粉絲，有網友在Threads上PO出私訊紀卜心的截圖，問：「買粉絲會不會太誇張？」意外釣出本尊回應：「不是我買的，不知道背後是誰在操作，這敏感時期我怎可能自己買粉然後被網友抓包嘲笑？邏輯就很不合理了，清者自清。」

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▲網友PO出和紀卜心對話。（圖／翻攝自Dcard）



根據數據分析網站，紀卜心的IG粉絲數量在7月21日還有100.7萬人，事件曝光後9天跌破百萬大關，截至29日已到99.7萬人，最低來到99.2萬人。沒想到，紀卜心的IG粉絲數量在30日突然V轉，衝到100.9萬人突破新高，1天之內大漲超過萬人追蹤，且數字仍不斷增加。

▲網友發現追蹤者出現大量海外帳號。（圖／翻攝自Dcard）