寇家瑞新戲「跟大咖親爸演父子」片場叫他哥　曾國城一聽嚇傻！

記者黃庠棻／台北報導

大愛新劇《你好，我是誰2》將在8月8日播出，近期主要演員崔佩儀、朱芷瑩、李運慶與寇家瑞上《全民星攻略》宣傳新戲，當天節目出的題目也緊扣劇情，崔佩儀搶答不落人後的速度，不但可以看出她演戲後對失智症有進一步的了解，還被曾國城誇讚是「生活智慧王」。

▲《你好，我是誰2》主演上《全民星攻略》。（圖／大愛電視台提供）

不僅如此，寇家瑞在《你好，我是誰2》中飾演寇世勳的兒子，兩人在戲裡戲外都是父子，讓曾國城一聽相當驚訝，問道「爸爸會給你嚴厲關愛的眼神嗎？」，他淡定回答「不要跟他對戲嘛！」，讓現場的人聽到全都笑成一團。

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▲寇家瑞跟寇世勳戲裡戲外都是父子。（圖／大愛電視台提供）

寇家瑞趕緊補充說明「戲裡要對戲，但是現場跟大家一樣稱呼他為『寇哥』」，李運慶也跟寇家瑞說「不要跟他（寇世勳）一起坐在monitor（拍攝監看螢幕）前面就好」。

▲《你好，我是誰2》上《全民星攻略》。（圖／大愛電視台提供）

只是，李運慶搶答快又能答對題，搶答「說話」的題目，跟他的名字有巧合處，曾國城一語雙關「你叫李運慶，講話要運氣」，因為李運慶的「運氣」卻不是很好，獎金竟然由正轉負。寇家瑞的搶答跟他的話一樣少，倒是在一題跟狗有關的奧斯卡冷門題目，不但動手搶答而且還答對；愛運動的他，碰到運動題也沒在客氣，答題快狠準，拿到的獎金也跟著後來居上，一路戰到最後，新手運超強。