ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奧運日滑板選手出賽為她「回比愛心」　網驚認超人氣女模…擁抱洩愛

記者陳芊秀／綜合報導

巴黎奧運街式滑板在協和廣場進行，除了25歲日本選手堀米雄斗連霸金牌，另一位選手白井空良在比賽時，與觀眾席一位美女比愛心互動，透過轉播鏡頭全球放送，成為賽外焦點。日網更認出那位美女是超人氣模特兒在原美優紀（在原みゆ紀），兩人關係掀起外界高度好奇。

▲▼日滑板選手白井空良比賽時，觀眾席熱情應援的美女是超人氣模特兒在原美優紀。（圖／翻攝自IG）

▲日滑板選手白井空良比賽時，觀眾席熱情應援的美女是超人氣模特兒在原美優紀。（圖／翻攝自IG）

白井空良比賽時完成一個難度動作後，身在觀眾席的在原美優紀拿著日本國旗，旗上寫著白井空良的名字，雙手高舉比愛心，並送上燦爛笑容為其打氣，而他看到後也雙手回比一個愛心，彷彿互動傳情。而他在這個月因為身體不舒服住院，出院10天就到巴黎比賽，原本比賽居於第3名，在堀米雄斗大逆轉高分奪金後，最後位於第4名沒有奪牌，但成績超越上一屆東京奧運，面對媒體受訪時表示「觀眾的支持讓我逐漸恢復體力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在原美優紀的美顏出現在奧運轉播畫面，引發日網熱烈討論。她是1998年出生的模特兒，活躍於廣告、雜誌圈，IG超過48萬人追蹤，穿搭風格吸引年輕族群模仿。她為選手舉旗大聲加油的模樣，被狂讚「太美了」、「原來那個笑顏的女神就是在原美優紀」。而且她與白井空良都穿戴同款的白色T恤、白色鴨舌帽，且其他選手比賽中，兩人場邊擁抱也被鏡頭捕捉，最後男方沒有奪牌，她也為其大哭，這些互動令日網好奇兩人關係「是不是在交往」、「這麼熱情感覺在交往」、「肯定是白井選手的女朋友」。

▲▼日滑板選手白井空良比賽時，觀眾席熱情應援的美女是超人氣模特兒在原美優紀。（圖／翻攝自IG）

▲在原美優紀是年輕族群時尚指標，IG破48萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

推薦閱讀

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

夏克立遭爆性騷「婚內私約女移工抱睡」　對象是家中幫傭！

夏克立遭爆性騷「婚內私約女移工抱睡」　對象是家中幫傭！

夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

AI女神李珠珢曝「來台感想」　隔空喊話台啦啦隊員：我會想念妳

AI女神李珠珢曝「來台感想」　隔空喊話台啦啦隊員：我會想念妳

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

YTR蹦闆「穿假貨不怪老婆」再發聲！　曬1截圖吐無奈：我該離婚吧？

YTR蹦闆「穿假貨不怪老婆」再發聲！　曬1截圖吐無奈：我該離婚吧？

紀卜心IG狂掉粉首發聲！　「嗆文盲遭炎上」曬1圖洩心境

紀卜心IG狂掉粉首發聲！　「嗆文盲遭炎上」曬1圖洩心境

劉嘉玲爬山PO文1照片洩行蹤！　網揪亮點「是在台灣」激動留言

劉嘉玲爬山PO文1照片洩行蹤！　網揪亮點「是在台灣」激動留言

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點

夏克立遭爆性騷「婚內私約女移工抱睡」　對象是家中幫傭！

夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

AI女神李珠珢曝「來台感想」　隔空喊話台啦啦隊員：我會想念妳

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

YTR蹦闆「穿假貨不怪老婆」再發聲！　曬1截圖吐無奈：我該離婚吧？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白井空良, 在原美優紀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奧運日滑板選手出賽為她「回比愛心」　網驚認超人氣女模…擁抱洩愛
  2. 鬼門還有3天開！年輕人「愛玩2遊戲試膽」藏恐怖後果　專家警示22禁忌
  3. 台最強高中生太囂張！紐約街頭飆超跑　警「派直升機」掏槍攔車
  4. 小孟老師／7月31日星座運勢　天蠍「帶情人賞月」愛情加溫
  5. 蕭淑慎尪又被告！遭控「偷走商業機密」　被逮竟哭求：是她一直逼我
  6. 直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍
  7. 夏克立「在床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝：輕一點
  8. 《東離劍遊紀》第四季世界首映在桃影！ 人氣編劇虛淵玄與戲偶驚艷登場
  9. 獎金百萬倒數中！朱延平喊話：拍就對了　分享恩師李行金句
  10. 孔鏘罹糖尿病最慘「瘦剩50kg」量體重都在哭　醫嘆：再晚直接告別式

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366