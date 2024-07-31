奧運日滑板選手出賽為她「回比愛心」　網驚認超人氣女模…擁抱洩愛

記者陳芊秀／綜合報導

巴黎奧運街式滑板在協和廣場進行，除了25歲日本選手堀米雄斗連霸金牌，另一位選手白井空良在比賽時，與觀眾席一位美女比愛心互動，透過轉播鏡頭全球放送，成為賽外焦點。日網更認出那位美女是超人氣模特兒在原美優紀（在原みゆ紀），兩人關係掀起外界高度好奇。

▲日滑板選手白井空良比賽時，觀眾席熱情應援的美女是超人氣模特兒在原美優紀。（圖／翻攝自IG）

白井空良比賽時完成一個難度動作後，身在觀眾席的在原美優紀拿著日本國旗，旗上寫著白井空良的名字，雙手高舉比愛心，並送上燦爛笑容為其打氣，而他看到後也雙手回比一個愛心，彷彿互動傳情。而他在這個月因為身體不舒服住院，出院10天就到巴黎比賽，原本比賽居於第3名，在堀米雄斗大逆轉高分奪金後，最後位於第4名沒有奪牌，但成績超越上一屆東京奧運，面對媒體受訪時表示「觀眾的支持讓我逐漸恢復體力」。

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而在原美優紀的美顏出現在奧運轉播畫面，引發日網熱烈討論。她是1998年出生的模特兒，活躍於廣告、雜誌圈，IG超過48萬人追蹤，穿搭風格吸引年輕族群模仿。她為選手舉旗大聲加油的模樣，被狂讚「太美了」、「原來那個笑顏的女神就是在原美優紀」。而且她與白井空良都穿戴同款的白色T恤、白色鴨舌帽，且其他選手比賽中，兩人場邊擁抱也被鏡頭捕捉，最後男方沒有奪牌，她也為其大哭，這些互動令日網好奇兩人關係「是不是在交往」、「這麼熱情感覺在交往」、「肯定是白井選手的女朋友」。

▲在原美優紀是年輕族群時尚指標，IG破48萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）