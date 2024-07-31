夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不肯簽字

▲遭性騷的女移工說是因看不下去夏克立的種種行徑，才鼓起勇氣出面曝光醜事。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

夏克立與黃嘉千的離婚官司即將落幕，只是在此之前又爆案外案。本刊掌握夏克立竟然臉書私約之前幫傭的女移工，去飯店親暱抱睡，結果遭到堅定拒絕。

孤男寡女共處一室，有可能「純抱睡」嗎？一直以來都是社群網站的熱門話題；有人認為約「抱睡」只是讓人稍微卸下心防的約法，所以約「抱睡」根本就是「約砲」，因為兩人在床上抱著抱著，接下來漫漫長夜可能發生許多事情。

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▲身為基督徒，黃嘉千之前藉著宗教來抒發自己的人生挫折，並努力分享心得給教友。（圖／翻攝自心欣城市教會）

令人傻眼的是，夏克立試著想約女移工去他飯店房間時，還叫人家要悄悄地「滑進去」，因為媒體都在跟拍他云云。此外，夏克立在提出上述邀約時，他才因為腰傷治療完剛出院，當時還是人夫的他，這麼急著約起女移工也是聽來匪夷所思。

更誇張的還在後頭！夏克立在提出邀約時，說他因為跟黃嘉千還沒簽字離婚，所以一切都要偷偷來；他也向女移工抱怨黃嘉千一定不肯簽字，非要弄得滿城風雨才肯善罷干休。

▲離婚官司期間中，夏克立常透過臉書替自己發聲，連飛回台灣也會報告。（圖／翻攝自夏克立臉書）

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