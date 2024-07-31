《東離劍遊紀》第四季世界首映在桃影！ 人氣編劇虛淵玄與戲偶驚艷登場

記者蕭采薇／台北報導

台灣與日本聯合製作的《東離劍遊紀》（Thunderbolt Fantasy）第四季首兩集，世界首映將在桃園電影節舉行，人氣編劇虛淵玄更將隨片登台，現身影展現場與霹靂布袋戲迷相見歡。睽違三年，影迷們終於能跟隨劇中神秘人「凜雪鴉」的腳步，踏上全新奇幻之旅。

▲《東離劍遊紀》第4季主角浪巫謠（右）與殤不患將在2024桃園電影節聯手對抗反派。（圖／桃園電影節提供）

《東離劍遊紀》講述昔日一場魔界大軍與人界的戰爭中，人類鍛造出諸多強力兵器。戰爭過後，這批為數眾多的兵器被交由護印師一族長久看守，其中最強兵器「天刑劍」分劍刃、劍柄和劍鍔三部份各別被守護。

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▲《東離劍遊紀》主角群之一的凜雪鴉將於大銀幕再相會。（圖／桃園電影節提供）

所幸神祕男子「凜雪鴉」出手相助，才得以倖免。第四季將延續主線劇情，在男主角浪巫謠跟隨魔族阿爾貝盧法及刑亥一同踏入魔界之門後，凜雪鴉等人的命運將面臨什麼改變？2024桃園電影節特別放映《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》第四季首兩集，即將於8月18日在中壢SBC星橋國際影城世界首映。

▲反派蔑天骸大銀幕現身爭奪「刑天劍」。（圖／桃園電影節提供）

本屆桃園電影節將於8月11日到8月18日，在中壢SBC星橋影城（大江購物中心）陳設《東離劍遊紀》戲偶特展，其中包含主人翁「浪巫謠」與「阿爾貝盧法」的戲偶，後者更是世界唯一一尊「本尊偶」首度曝光，人氣編劇虛淵玄更將從日本來台，與觀賞第四季世界首映的觀眾相見歡，興奮直呼「期待與台灣觀眾見面！」2024桃園電影節將於8月16日起於桃園展開，預售票將於8月4日啟售。

▲《東離劍遊紀》主角之一丹翡將現身桃影大銀幕。（圖／桃園電影節提供）