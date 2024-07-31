獎金百萬倒數中！朱延平喊話：拍就對了　分享恩師李行金句

記者蕭采薇／台北報導

影委會主辦「2024金片子大賽」報名進入最後倒數階段，總獎金高達112萬元。上屆評審朱延平導演對年輕一代創作者的高品質創意作品寄予厚望，並分享恩師「台灣電影教父」李行導演叮囑他的拍片技巧：「拍就對了！電影就是熟能生巧。」

▲朱延平勉勵「短片就是新導演的名片」。（圖／台北市電影委員會提供）

「2024金片子大賽」今年首度設立「評審團國際競賽首獎」鼓勵更多專業優秀的國際創作者參賽，獎金高達3,000美元（約新台幣10萬元）。上屆評審朱延平勉勵：「短片就是新導演的名片，他們每一位將來都可能成為電影界的生力軍，把台灣電影帶到一個更高的境界。」

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朱延平形容拍片如同開車，剛開始上路一定坑坑巴巴，但隨著拍片量的增加，最後自然能收放自如。而上屆評審宋芸樺則喊話創作者踴躍報名：「加油！把你們的創意都分享出來！不用害怕結果如何，這過程終將會是很美好、很難忘的經驗，不要再等了，快點來報名參加吧！」

▲宋芸樺。（圖／台北市電影委員會提供）



《粽邪》系列電影導演、上屆金片子大賽評審廖士涵鼓勵創作者多多投件參加比賽：「能不能得獎或許不一定是你能掌握的，但是能不能進步自己最清楚。」《怪胎》、《愛的噩夢》導演廖明毅也給參賽者暖心提醒，以自身用iPhone拍攝電影的經驗表示：「好用的拍攝器材越來越容易取得，但要能拍出好的作品，更需要的是將原先的好故事，以對的方式翻譯成影像。」強調設備固然重要，但更應看重的是將故事說好的技巧磨練。

2024金片子大賽徵件即將在8月12日結束，緊接著進入評選階段。主辦單位將邀請影視產業界經驗豐富的導演、監製、演員組成專業評審團，評選出入圍作品角逐大獎。觀眾最期待的入圍影展今年也將如期舉辦，邀請所有影迷一同在大銀幕前共襄盛舉，期望提供創作者更多元的曝光管道。