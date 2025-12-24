禾浩辰求婚成功發聲！放閃吳品潔「我家完整了」藍勾勾祝福藏亮點

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，沒想到事隔兩年多，他在24日驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。

▲禾浩辰向女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／吳品潔／禾浩辰）

禾浩辰求婚成功一事公開後，瞬間成為社群網站上的熱門話題，《ETtoday星光雲》詢問他的經紀人求婚幕後，對方回應「浩辰即將進入人生下一階段了，很替他開心」，並笑說「家有喜事」，也幫他分享小小幸福「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」

▲禾浩辰求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

儘管禾浩辰求婚過程、細節，經紀公司不太了解，但經紀人也大方表示「之後有遇到可以請他親自分享一下」。而禾浩辰在下跪求婚當下，露出燦爛笑容下跪，輕輕握住準老婆的手，對方也回以甜蜜的笑容，小倆口深情對望洋溢著幸福氛圍。

▲禾浩辰求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

此外，禾浩辰更分享了一張求婚背後秘辛，原來他不曉得要把鑽戒盒藏在哪裡，於是便塞到襪子底下，並用長褲蓋住，模樣相當可愛。喜訊曝光後，許多網友也湧入留言「真的大恭喜」、「戒指也太會藏了吧」，還有一整排藍勾勾的演藝圈好友祝賀，棒棒堂威廉也留言「Omg！快點加入爸爸的行列」。

▲禾浩辰求婚成功，好友紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）