李國煌昔欠賭債！勇闖演藝圈「給5年期限」　揭人生低潮勵志故事曝光

記者孟育民／台北報導

公視人文紀實節目《列車人生》第三集將於本周四（12/19）晚間9點播出，邀請新加坡喜劇天王李國煌擔任列車旅人，前往日本搭乘瀕臨破產、靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，以及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。兩條從沒落到復興的鐵道故事，觸動李國煌分享演藝生涯心路歷程，更讓他憶起塵封已久的還債往事，透過這趟見證文化堅守之旅，尋找到「重生的力量」。

▲▼李國煌擔任《列車人生》旅人 前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車，見證日本職人精神。（圖／公視提供）

旅程中，李國煌走訪千葉縣銚子市，探訪銚子電車的經營困境時，李國煌回憶起工作低潮時期的困頓：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父梁智強導演，危機剛好是轉機。」

接著他更談到多年前的還債往事，李國煌感性坦言：「現在的我回想起來覺得當時很愚蠢！想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」這段真情告白讓觀眾看見喜劇天王光鮮背後的低潮時刻。

▲李國煌回想起過往辛苦。（圖／公視提供）

擁有超過30年演藝經歷，於2024年紅星大獎獲得特別成就獎肯定的李國煌，沿途被銚子電車首站和終站分別豎立的「永不放棄」和「謝謝」牌子深深觸動。他透露演藝生涯初期曾為自己設下5年期限：「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。沒想到這5年讓我深深愛上表演，特別感激《搞笑行動》中『垃圾桶』的角色讓我走到今天。」

▲李國煌被旅程觸動到內心。（圖／公視提供）

最後李國煌談到這趟旅程讓他對「堅持」有深刻體悟：「兩家鐵路公司面對困難都沒放棄，我到現在也一直在堅持，因為太喜歡我的工作，有些時候碰到瓶頸要逼自己突破，堅持不一定會成功，但如果不堅持，一定不會成功！」