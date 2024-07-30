郭書瑤風波不斷「爆拍戲態度差」！　幸福密碼老師分析她人格特質給建議

記者孟育民／台北報導

女星郭書瑤最近風波不斷，先是沒繳管理費形象受損，又被週刊爆出在拍攝新戲期間頻頻顯露不滿，當眾蓋掉劇本，導致TVBS將她列入黑名單封殺，雖然事後電視台緊急澄清並非事實，但一連事件讓她頻頻登上新聞版面。幸福密碼老師李沁瑜就透過全息圖，分析了一下郭書瑤的性格特質，找出問題所在。

▲幸福密碼老師李沁瑜透過「幸福密碼」分析郭書瑤。（圖／百翼媒體娛樂提供）



李沁瑜老師透過郭書瑤的生日分析「幸福密碼」，探索她的人格特質，「郭書瑤是1990年7月18日出生的，她是718的8號人。8號人代表她很需要面子，名氣和知名度上升時會更顧面子。」

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▲郭書瑤近期許多風波。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

李沁瑜老師還說，郭書瑤有一組內在碼叫191，代表她不太知道別人在幹什麼，不太清楚別人的心情，不太會溝通，「她比較自主，活在自己的世界，不太同理別人，容易被誤會為耍大牌。她的思想比較深，常常沉浸在自己的想法，容易忽略別人的心情和感受。718的8號人情緒有水有火，平常不隨便發脾氣，但一發就很暴怒。」

最後，李沁瑜老師從專業角度給予她建議，「可以多傾聽、多關心、多練習與別人溝通連結，減少別人對她的誤解。」