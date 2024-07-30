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二伯貼心放好泡澡水！　蔡阿嘎踏進浴缸傻眼：我是什麼很賤的人嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎和二伯結婚後育有2個兒子，平時除了會在影片中分享親子互動之外，同時也不吝嗇透過社群紀錄一家四口日常，昨（29）日他發文透露，夜跑完回家洗澡時，看到浴缸裡已經有泡澡水，讓他以為是二伯貼心為他準備的，後來發現是誤會時，忍不住自嘲：「我是什麼很賤的人嗎？」

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎表示，當他興奮地把腳放進浴缸時，發現水竟然是涼的，這時他才恍然大悟，原來這只是兒子們洗完澡後沒有把水放掉而已，同時也在文中附上一張浴室的照片。透過蔡阿嘎分享的照片可見到，他把右手伸出後指向浴缸中的水，浴缸裡的水看起來很清澈，完全沒有冒出任何熱氣，似乎對這樣的情形感到哭笑不得。

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▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎在Threads發文。（圖／翻攝自Threads／yga0721）

貼文及照片在曝光後，吸引網友朝聖按讚，同時也寫下自己的看法。不少人都被這個小插曲逗樂，除了表示這樣的情況很爆笑之外，同時也紛紛留言建議蔡阿嘎，「不要浪費水」、「可以加點水，繼續洗」，甚至還有網友開玩笑虧他，「水涼，心更涼」、「家庭地位低落」、「留水給你刷浴缸」、「你確定水是涼的？還是是你的心是涼的？」

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關鍵字

蔡阿嘎, 網紅, YouTuber, 二伯, 蔡波能, 蔡桃貴

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