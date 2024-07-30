黃冠智赴日訓練「帶導演一起」挑求婚鑽戒　一到澀谷店面GG了！

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，以獨特的臺灣視角描寫年輕人在戰爭年代的痛苦、勇氣和掙扎，由吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演二戰時期的臺籍戰俘監視員三兄弟，3人今（30）日一同出席媒體茶敘，小弟朱宥丞下週即將滿15歲，現場端出蛋糕一起為他慶生，他特地許願「希望《聽海湧》收視長紅，拿下金鐘！」

▲吳翰林、黃冠智、導演孫介珩一起為朱宥丞（左二）慶生。（圖／公視提供）

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拍攝《聽海湧》過程中，黃冠智有一場高難度動作戲，在台東深山拍攝長達3小時的倒吊戲，高度將近兩層樓，他表示這是從影以來第一次說「我不行了」。他回憶當時生理上幾乎無法承受，眼睛充血到不能打開，拍完後在旁坐著休息一小時才恢復，而這場戲甚至是他的殺青戲，身體累到完全無法享受殺青的快樂，導演孫介珩感謝地說「感受得出來他根本在拼命！」

▲朱宥丞、吳翰林、黃冠智拍攝《聽海湧》吃盡苦頭。（圖／公視提供）

吳翰林、黃冠智和朱宥丞為了準備角色被送到日本學日文、了解日本文化，在日本3周的時間，不只同房睡通舖，就連生活大小事都一起行動，因此加深了兄弟之間的感情。黃冠智更為完成弟弟朱宥丞的心願，帶著朱宥丞去打寶可夢機台，他笑言「找機台找了2小時！」

▲朱宥丞、吳翰林、黃冠智一起到日本訓練。（圖／公視提供）

不僅如此，黃冠智在日本訓練時，還沒跟老婆求婚，他害羞透露原本想在日本買求婚鑽戒，帶著導演孫介珩跟吳翰林一起去澀谷挑選，沒想到結局竟是「被告知必須預約才能挑選」。

▲黃冠智本想在日本買求婚鑽戒。（圖／公視提供）

吳翰林在日本生活時擔任「總務股長」，三兄弟花錢都要向吳翰林請款，每天去超市巡邏等折價即期品，但有次朱宥丞買到一盒只有三片的鮭魚立刻被罵「這麼貴」，3人三週的日常開支僅花15萬日幣（台幣約32000元），讓現場媒體都嘖嘖稱奇。

▲朱宥丞、吳翰林、黃冠智演出《聽海湧》培養出好感情。（圖／公視提供）

不僅如此，吳翰林、黃冠智和朱宥丞也稱讚導演孫介珩像爸爸一樣暖心，原來導演在過年期間特地赴日探訪三兄弟，發給他們一人一個紅包，並在紅包上寫下鼓勵的話，更在離開日本前留下一鍋拿手滷肉，黃冠智打趣說「本來回臺灣前想去吃大餐，結果發現還有一鍋滷肉要先吃完！」



導演孫介珩談到選角契機，他認為三位年輕演員黃冠智、吳翰林和朱宥丞與劇中角色的年齡、氣質完美契合，「他們與故事中來自台灣的戰俘監視員三兄弟年齡相仿，且都有著一股質樸的氣息，觀眾一定能夠透過他們，看到故事中的角色們年紀輕輕就被迫面對戰爭、面對長大的掙扎與勇氣。」