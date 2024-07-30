季芹遇到阿諾史瓦辛格！　多倫多目擊拍片現場「包了3個街區」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人季芹30日發文，表示人在加拿大多倫多，不但在街頭巧遇拍電影現場，更在回飯店遇到好萊塢巨星阿諾史瓦辛格！

▲季芹近日飛多倫多，回飯店路上巧遇阿諾史瓦辛格。（圖／翻攝自臉書／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

季芹發文：「多倫多街頭巧遇拍電影，包了三個街區，好大的製作……。」同時她上傳照片，現場有一台黑色的雲梯車，還有警車、攝影工具以及臨時搭棚，眾多工作人員在現場。

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而且因為時差，季芹一行人等於熬了一夜，苦笑形容每個人眼睛都張不開，「現在努力撐，走路去吃飯」，最後更拋出驚人之語「回飯店的時候居然遇到阿諾史瓦辛格，但我沒有拍照」。最後一段話令網友震驚「你竟然沒拍照」、「可以看到阿諾耶，好幸運」。

▲季芹目擊拍攝現場包下3個街區。（圖／翻攝自臉書／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

▲季芹回飯店遇到阿諾史瓦辛格。（圖／翻攝自臉書／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



根據外媒報導，阿諾史瓦辛格5月被目擊現身多倫多，拍攝喜劇動作影集《FUBER》第2季。這次他首度在影集擔任男主角，戲裡是即將退休的中央情報局特務，且女兒也是特務，彼此之間互不知道對方的工作。

▲阿諾史瓦辛格主演影集《FUBAR》，近期被目擊在多倫多拍攝第2季。（圖／Netflix提供）