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《兩天一夜》2位新成員瘋傳是李準、曹世鎬！　「帥氣版金鍾旼」掀熱議

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《兩天一夜》在PD換人，以及成員羅人友和延政勳離開後，新成員和節目內容的變化吸引觀眾高度關注。目前確定由PD朱鍾炫（音譯）接棒，全新人選也跟著被爆，製作組則神秘回應：「請透過節目確認。」

▲▼兩天一夜。（圖／翻攝自Instagram／kbs_unicorn）

▲▼羅人友（上左三，下左）和延政勳（上右三，下右）離開《兩天一夜》。（圖／翻攝自Instagram／kbs_unicorn）

▲▼兩天一夜。（圖／翻攝自Instagram／kbs_unicorn）

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綜合韓媒報導，《兩天一夜》在羅人友和延政勳退出後，正好在巴黎奧運期間進入重整期，主要PD從李正圭換為朱鍾炫，新成員瘋傳是李準和曹世鎬加入。對此，製作組人員回應「關於（新成員身分）請透過節目確認」。

消息曝光後，韓網也掀起一陣熱烈討論，「哇，這是曹世鎬第一次參加實境節目吧」、「曹世鎬和文世潤組喜劇人LINE應該會很好笑」、「這樣很讚！（李準就是）帥氣版金鍾旼」、「李準很適合也很不錯！曹世鎬感覺有點…總覺得他比較適合談話性節目」、「原本沒在看《兩天一夜》的，他們兩個加入我會想看」。

▲▼曹世鎬　李準。（圖／翻攝自Instagram／chosaeho、leejoon_universe）

▲曹世鎬和李準爆加入《兩天一夜》。（圖／翻攝自Instagram／chosaeho、leejoon_universe）

李準2009年以團體MBLAQ成員出道，同年也有參演電影《忍者刺客》，以獨特風格的歌曲和編舞在歌壇闖出一片天外，也有固定參演戲劇和電影，2022年以《紅丹心》李泰獲得KBS演技大賞迷你劇男子優秀演技獎，雖然在舞台上和戲劇內都是帥氣形象，但私底下的他常被稱為「帥氣版金鍾旼」，每次講話都會散發出一種「傻孩子」的感覺。

曹世鎬則是2001年以藝名「洋白菜」出道，在各大電視台都有出演搞笑節目，累積知名度與舞台魅力，同時也會參與不同類型的綜藝節目，像是《Roommate》和《花樣旅行》，目前令人印象最深的就是和劉在錫在《劉QUIZ_ON_THE_BLOCK》的搭配。

▲▼李準。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

▲李準被稱為「帥氣版金鍾旼」。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

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兩天一夜, 李準, 曹世鎬

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