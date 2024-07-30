Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團EXID成員Hani於6月公開結婚喜訊，嫁給醫生未婚夫梁在雄，29日卻爆出男方捲入醫療糾紛命案，女患者在院內腹痛卻被閒置無視，最後暴斃身亡，引發輿論沸騰。梁在雄同日晚間出面發聲明，證實女患者在自家醫院身亡，「對於失去家人並陷入悲痛的遺屬，我們誠摯地表達歉意。」

▲Hani未婚夫醫院出人命。（圖／翻攝自Hani、梁在雄IG）



韓媒29日以「知名的通告咖精神科醫生」為題爆出病患死亡案，之後被網友搜出是Hani未婚夫梁在雄，湧入Hani社群網站洗版。梁在雄29日晚間終於透過公司發聲，「關於在醫院住院過程中發生的事件，本人和所有醫療團隊都無法掩飾沉痛的心情，對於失去家人並陷入悲痛的遺屬，我們誠摯地表達歉意。」

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對於發生過程，梁在雄進一步說明：「該事件發生於我擔任院長的醫院，我們非常嚴肅地對待此事。醫院正在進行的調查中，我們提供了包括病歷記錄在內的所有相關CCTV錄像，全力配合調查。」但因醫療法不得洩漏病人的診療資訊，因此無法透露過多細節，也承諾會負起責任，再次向家屬致歉。

▲Hani未婚夫醫院爆鬧出人命，韓網湧入她IG洗版。（圖／翻攝自Hani IG）

事情發生於今年5月，33歲A小姐因為接受含有毒品成分的減肥藥中毒治療，入院17天後死亡，死因推測為假性腸梗阻。根據監視器畫面顯示，當時A女獨自待在單人病房，曾呼喊：「請讓我出去。」A女深夜不斷敲打房門，護理師和看護人員給她服藥後綁在床上。

1小時後A女流鼻血並呼吸急促，護理師才解開束縛，但未採取其他措施便離開了房間，沒多久就身亡。A女家屬已對醫療人員提出遺棄致死罪的刑事控訴，並向國家人權委員會提出申訴，警方目前正在調查該院院長及員工是否違反醫療法。