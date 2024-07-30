ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團EXID成員Hani於6月公開結婚喜訊，嫁給醫生未婚夫梁在雄，29日卻爆出男方捲入醫療糾紛命案，女患者在院內腹痛卻被閒置無視，最後暴斃身亡，引發輿論沸騰。梁在雄同日晚間出面發聲明，證實女患者在自家醫院身亡，「對於失去家人並陷入悲痛的遺屬，我們誠摯地表達歉意。」

▲Hani未婚夫醫院出人命。（圖／翻攝自Hani、梁在雄IG）

▲Hani未婚夫醫院出人命。（圖／翻攝自Hani、梁在雄IG）

韓媒29日以「知名的通告咖精神科醫生」為題爆出病患死亡案，之後被網友搜出是Hani未婚夫梁在雄，湧入Hani社群網站洗版。梁在雄29日晚間終於透過公司發聲，「關於在醫院住院過程中發生的事件，本人和所有醫療團隊都無法掩飾沉痛的心情，對於失去家人並陷入悲痛的遺屬，我們誠摯地表達歉意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於發生過程，梁在雄進一步說明：「該事件發生於我擔任院長的醫院，我們非常嚴肅地對待此事。醫院正在進行的調查中，我們提供了包括病歷記錄在內的所有相關CCTV錄像，全力配合調查。」但因醫療法不得洩漏病人的診療資訊，因此無法透露過多細節，也承諾會負起責任，再次向家屬致歉。

▲▼ Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？。（圖／翻攝自Hani IG）

▲Hani未婚夫醫院爆鬧出人命，韓網湧入她IG洗版。（圖／翻攝自Hani IG）

事情發生於今年5月，33歲A小姐因為接受含有毒品成分的減肥藥中毒治療，入院17天後死亡，死因推測為假性腸梗阻。根據監視器畫面顯示，當時A女獨自待在單人病房，曾呼喊：「請讓我出去。」A女深夜不斷敲打房門，護理師和看護人員給她服藥後綁在床上。

1小時後A女流鼻血並呼吸急促，護理師才解開束縛，但未採取其他措施便離開了房間，沒多久就身亡。A女家屬已對醫療人員提出遺棄致死罪的刑事控訴，並向國家人權委員會提出申訴，警方目前正在調查該院院長及員工是否違反醫療法。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

推薦閱讀

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

百萬YTR金針菇脫了！泰國「解放比基尼」鉛筆腿被看光 5萬人朝聖讚爆

百萬YTR金針菇脫了！泰國「解放比基尼」鉛筆腿被看光 5萬人朝聖讚爆

2024下半年「最容易出軌3星座」！射手被誘惑 第一名：想追求新鮮

2024下半年「最容易出軌3星座」！射手被誘惑 第一名：想追求新鮮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Hani, EXID

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影后小螢幕處女作大含義　《湖中的女人》重現60年代女性爭自由的歷史掙扎
  2. 邱淑貞與愛女現身巴黎奧運　56歲「真實模樣」意外曝光
  3. 季芹遇到阿諾史瓦辛格！　多倫多目擊拍片現場「包了3個街區」
  4. 趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮
  5. 鍾欣凌舞台劇演髒僕人！　謝幕後5歲女孩找到她…一開口有洋蔥
  6. 《兩天一夜》2位新成員名單瘋傳！　「帥氣版金鍾旼」掀熱議
  7. 緋聞切割完趙駿亞　吳婉君《愛的榮耀》入戲忘我深吻傅子純
  8. 44歲湯唯被瞎傳死訊！「去世」消息登熱搜關鍵字　2周前才發文曬全家福
  9. 辣妻王燦暴瘦臉頰凹陷「體重39.2公斤」　最小號衣服得用別針夾！
  10. Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366