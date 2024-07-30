韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

▲來台發展半年，安芝儇人氣水漲船高。（圖／翻攝自安芝儇IG）

圖文／CTWANT

獲封「最強外掛」的韓國啦啦隊女神安芝儇，去年加入中職台鋼雄鷹Wing Stars，人氣水漲船高。安芝儇5月宣布定居高雄，有主辦單位看中她在海外的高人氣，打著可以和安芝儇旅遊的名目，販售一趟近3萬元的獨家韓國之旅行程。

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▲安芝儇祭出4天3夜的韓國之旅，壯壯、金賢姈也預計出席。（圖／翻攝自INTERPARK）

安芝儇來台發展半年，成為各大節目爭相邀約的對象，有業者鎖定她海外的高人氣，與安芝儇合作推出一團4天3夜的旅行團，主打可以跟安芝儇展開一場特別的韓國之旅，而5月加盟韓國啦啦隊的壯壯、另一位韓國啦啦隊女神金賢姈也會在巡迴賽時現身，單人套裝行程定價為1,150,000韓元（約28750元新台幣）。

▲雖然售價近3萬元，但行程有一半時間以上是自由活動。（圖／翻攝自INTERPARK）

雖然4天3夜看似十分划算，但細瞧行程，前、後2天都是自由活動，且該團不包含機票、旅遊保險、房間差額，以及第一、第四天的交通費用，實際能和女神同歡的日子只有2天，且活動只有一起看球賽、參觀韓國民俗村、愛寶樂園、共進晚餐。

此外，只有第三天上午有額外的水原觀光行程，但據悉啦啦隊不會陪同深入了解韓國。而商品販售網站也特別註明，出團人數最低為20人，若未達出團人數會在2星期前通知，但因活動受眾定為外國旅客，也就是粉絲得等到活動前半個月，才能安心購買機票，看來要一睹女神風采並非易事。

▲因為人氣高，安芝儇一舉一動都備受矚目。（圖／翻攝自安芝儇IG）

安芝儇人紅事也多，日前參加明星賽，被部分網友質疑跳舞「划水」，事後她公開Vlog，透露自己非常緊張，且前一天彩排時狀態不佳，頭痛到無法專心練習，只能用剩下的時間多練習近百首的應援曲，相當敬業。

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