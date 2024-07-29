房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

記者王靖淳／綜合報導

「美女主播」房業涵今年6月宣布和圈外醫生結婚，除了透露彼此已在峇里島完成婚禮之外，事後也開心分享自己已經遷完戶籍，今（29）日更是無預警在社群秀出一系列的婚紗照，甜蜜鬆口國內婚禮的時間點。

▲房業涵在社群分享一系列婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）

房業涵坦言，即便是性格外向的她，分享自己的婚紗照還是需要一些勇氣，這也是她拖延了八個月才公開的原因。她感謝攝影師的幫助，讓她的婚紗照能夠獨家曝光，也因此減少了心中些許的害羞，同時也表示，收到的每份祝福，都是發自內心由衷感謝。房業涵也提到，她的人生沒有因為結婚而改變，依然熱愛工作與玩樂，生活豐富多彩。

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▲房業涵坦言，分享自己的婚紗照，還是需要一點勇氣。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）

房業涵透露，這一系列的婚紗照只是開始，她預計在年底舉辦國內婚禮時，再次與大家分享更多美好的瞬間，同時也在文中特別註記寫道：「#剩下等年底國內婚禮再分享。」透過房業涵曬出的照片可見到，她身穿白色婚紗，手上拿著一束花，她的眼神溫柔，分別對鏡頭擺出甜美又不失優雅的表情及動作。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下「真漂亮」、「又美又仙」的稱讚留言。