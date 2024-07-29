記者蔡宜芳／綜合報導

《快樂男聲》出身的大陸歌手蘇醒，近日帶父母到法國巴黎旅遊，順道朝聖奧運比賽。沒想到，他卻因為脫口一句「毫無懸念」，受到大票網友抨擊，他也為此火速刪文，並拍片道歉。

▲蘇醒近日帶父母到法國旅遊。（圖／翻攝自微博／蘇醒AllenSu）

蘇醒28日（台灣時間）在微博曬出帶父母看乒乓球比賽的照片，並寫下：「來看幾場毫無懸念的比賽。」然而，他的一番話卻被網友認為是在給國手壓力、不尊重所有選手的努力，觸犯了「半路開香檳」的大忌，引來許多罵聲。

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▲▼蘇醒朝聖乒乓球比賽，卻禍從口出。（圖／翻攝自微博）

對此，蘇醒起初先是更改貼文內容，只留了「來看比賽」，並在私人帳號中解釋說：「來看一場我相信中國隊的實力，所以覺得取勝毫無懸念，但知道運動員們為此付出了很多血汗，也會有壓力，且賽前不能毒奶，同時要尊重對手的比賽。」

▲▼蘇醒的第一次回應。（圖／翻攝自微博／蘇醒AllenSu）

然而，蘇醒的應對方式仍未平息網友的怒火，最後他不得不刪掉貼文，並於29日拍片道歉。影片中，蘇醒再度解釋說，他的原意是希望表達對中國隊的信心，認為球員很強，應該可以輕鬆取勝，「當然後來知道了，這個表達有問題。」

▲蘇醒道歉。（圖／翻攝自微博／蘇醒AllenSu）

蘇醒承認自己對於中國乒乓球運動沒有很了解，只知道代表隊很優秀，自己想在賽前表達對選手的信心和打氣，再加上親自觀賽很激動，才會脫口「毫無懸念」這句話。對於引發爭議，他道歉說：「是本人用詞不當，表達不妥，輕視了運動員們的付出，影響了部分球迷和網友的情緒。」表示未來不會再對體育項目發言，「就好好賣藝、少發言，給營銷號添料，給球迷們添堵了，再次非常抱歉。」