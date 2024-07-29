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10歲女兒google她MV！　曾愷玹「在家是丑角」女神形象超反差

記者黃庠棻／台北報導

40歲女星曾愷玹2007年擔任周杰倫MV女主角，並演出電影《不能說的秘密》，清新的氣質被封為「J女郎」，她在2013年和大16歲的藝廊經營者陳冠宇結婚，夫妻倆育有一女，近日她出席代言記者會，穿著一襲藍色褲裝現身，飄出仙氣的模樣讓眾人驚呼。

▲曾愷玹。（圖／記者莊喬迪攝）

▲曾愷玹出席記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

曾愷玹近日回歸戲劇演出，在驚悚台劇《都市懼集》中飾演一位在夜晚慢跑的女性，怎料結局卻出現意料之外的反轉，她認為自己演的那一集藏有一些懸念，如果往不好的方向去思考，她的角色很有可能就是以悲劇結尾。

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▲台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲曾愷玹演出台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

近期除了演戲之外，曾愷玹夫妻倆也帶女兒到位在東京的哈利波特影城遊玩，一家人走路走了整整4個小時，小倆口看著開心的女兒一點也沒有喊累。由於曾愷玹跟丈夫兩人都是藝術家，女兒也從小就被影響，接下來的暑假期間，預計將會到京都朝聖村上隆的展覽。

▲曾愷玹。（圖／記者莊喬迪攝）

▲曾愷玹帶著女兒到哈利波特影城。（圖／記者莊喬迪攝）

不僅如此，曾愷玹也透露女兒目前知道「自己的媽媽是藝人」，會覺得她很厲害，也曾google過她的作品，小時候會童言童語問道「媽媽為何跟其他男生摟摟抱抱」，現在則會慢慢理解影視作品的幕後製作。

▲▼目睹醫護「打疫苗還要哄小孩」　女星鼻酸不捨：只能保護好自己。（圖／翻攝自Facebook／曾愷玹）

▲曾愷玹跟女兒感情非常好。（圖／翻攝自Facebook／曾愷玹）

此外，曾愷玹也驕傲地表示女兒對自己的媽媽感到很驕傲，透露母女倆私底下逗趣的互動，認為女兒「覺得媽媽很可愛」，此話一出讓眾人驚呼，原來是她在家個性比較搞笑，甚至當起「丑角」逗女兒開心，與她女神的形象有反差的一面。

▲曾愷玹。（圖／記者莊喬迪攝）

▲曾愷玹透露自己在家是丑角。（圖／記者莊喬迪攝）

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