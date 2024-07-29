SEVENTEEN遇「飛機故障」緊急取消簽售！　Hoshi暖發文安慰粉絲

記者張筱涵／綜合報導

韓團SEVENTEEN原計劃於今（29日）出發前往北京舉行簽名會，但成員們到了機場後才得知飛機機體異常無法順利啟航。大陸方主辦單位也解釋有多方溝通，但仍沒找到可臨時替換的飛機，最後活動延期，成員們都透過互動平台表達惋惜與歉意。

▲SEVENTEEN在全球都有超高人氣。（圖／翻攝自X／pledis_17）



SEVENTEEN成員原本預計今天要飛到北京舉行簽名會，但碰上飛機機體異常，因此沒能如期搭上原定的班機。大陸主辦方「一直娛」也特別發出公告，「經過多方溝通和調度，仍無法臨時替換其他飛機，導致成員無法按時抵京。我司以藝人安全為首要因素，經多方慎重考慮後，非常遺憾地告知大家，原定於7月29日的SEVENTEEN北京線下簽名會迫不得已將延期進行。」

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SEVENTEEN成員們陸續在Weverse發文。Hoshi首先告知全員一切平安，並對於未能照原定行程前往北京和粉絲見面感到相當抱歉：「想到大家失望的樣子，我感到非常心痛。」他也說明這是每個人都無法預料的情況，也因此很驚慌，最終沒能找到可以在約定時間內抵達的班機：「大家來得如此不易，再次向大家深感抱歉，真的非常抱歉。」

DK、圓佑和The8等成員也都陸續發文，想到已經空出時間且滿懷期待的粉絲，都感到十分愧疚難過，希望能夠盡快再見。

▼SEVENTEEN早上到機場原本要前往北京，但飛機機體出問題，因此活動取消。（影片／取自YouTube／wowKorea FAN，如遭刪除請見諒）