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家屬要求2天要幫病人洗一次頭！　美女護理師爆急診室心酸：親手挖糞石

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請范瑞君、無尊，和五位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件，無尊分享曾遇過想用奇特方法治療他的醫生。無尊說自己因為妥瑞氏症的關係，以前常去身心科就診，當時遇到一位醫生跟無尊說吃藥副作用很強，最主要的是要讓自己情緒放鬆，於是叫無尊去學甩尾可以適當放鬆情緒，讓病情馬上好轉，當時還在就學時期的無尊沒有摩托車，醫生還叫無尊去買一台，說甩尾很紓壓，讓無尊驚呼：「太奇怪了！」

▲▼《女王大人》分享醫護人員的辛酸故事。前排左起)護理師紅紅、護理師AN9、護理師Jasmine。後排左起)范瑞君、曾國城、護理師許又歡、巴鈺、無尊、護理師舒寶 。（圖／緯來綜合台提供）

▲無尊患妥瑞氏症就診，遇奇特醫師叫他去學甩尾 。（圖／緯來綜合台提供）

台灣醫護人員除了人力短缺，以及常態性工作超時問題以外，還會遇到許多讓護理師難為的不合理要求，在加護病房有6年經歷的護理師AN9分享，加護病房因為一天只有2個會客時間，一次半小時，所以病人的所有生活起居護理師都要負責，每天都要幫病人床上沐浴，再換掉整套床單、棉被跟衣服，但家屬還會再要求2天要幫病人洗一次頭，甚至會檢查洗髮精有沒有變少，讓人手不足的護理師壓力爆表。

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AN9還分享也有習慣性便祕的病人，會開口要求：「大不出來可以幫我挖嗎？」主持人曾國城詢問在場護理師，是否都有過這樣的經驗，結果每個人都點頭表示有替病人挖過糞石的經驗，讓曾國城忍不住要現場眾人掌聲鼓勵，獻給這些辛苦的護理師們。

▲▼《女王大人》分享醫護人員的辛酸故事。前排左起)護理師紅紅、護理師AN9、護理師Jasmine。後排左起)范瑞君、曾國城、護理師許又歡、巴鈺、無尊、護理師舒寶 。（圖／緯來綜合台提供）

▲護理師AN9分享加護病房人力短缺辛酸無奈。（圖／緯來綜合台提供）

有7年護理師經歷的Jasmine則分享曾經在加護病房裡，遇過一位意識不清只能插著鼻胃管的病人，因為家屬信仰的關係，有到寺廟去求符水，希望醫生能用鼻胃管灌符水給病人喝，但這位病患狀況特別，有腸胃道出血的問題，不能隨意吃東西，家屬卻非常堅持一定要灌符水，最後被醫師拒絕，家屬竟然直接用灑的，灑到病患全身衣服都濕掉，失控行徑讓醫護人員相當為難。

▲▼《女王大人》分享醫護人員的辛酸故事。前排左起)護理師紅紅、護理師AN9、護理師Jasmine。後排左起)范瑞君、曾國城、護理師許又歡、巴鈺、無尊、護理師舒寶 。（圖／緯來綜合台提供）

▲護理師紅紅（前排左起）、護理師AN9、護理師Jasmine；范瑞君（後排左起）、曾國城、護理師許又歡、巴鈺、無尊、護理師舒寶 。（圖／緯來綜合台提供）


 

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護理師, 急診室, 范瑞君, 無尊

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