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小孟老師／8月2日星座運勢　週五派對日「財運最重要」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：接受重要任務
感情：家庭氣氛和樂
財運：避免錯失趨勢
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：天蠍

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雙子座

工作：善於調整任務
感情：回饋對方溫柔
財運：虛擬金幣獲利
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊

天秤座

工作：安排休假放鬆
感情：與心儀人獨處
財運：積極追求資產
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：改變自己世界
感情：桃花旺感情順
財運：發現投資管道
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤

金牛座

工作：尊重他人專業
感情：發展一段戀情
財運：容易達成所願
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：獅子

處女座

工作：解決部分方案
感情：打扮性感魅力
財運：外地求財順利
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：改變你的想法
感情：遇到心動對象
財運：投資耐性勿急
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：處女

天蠍座

工作：懂得和諧合作
感情：異性緣超級旺
財運：長輩提供金援
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：水瓶

雙魚座

工作：工作中獲靈感
感情：遇見真實伴侶
財運：理財變得成熟
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：充分利用產能
感情：時光靜好美好
財運：開始理財規劃
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子

獅子座

工作：深度思考問題
感情：穩定平衡感情
財運：謹慎評估投資
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：射手

射手座

工作：夢想可以成真
感情：表現意外驚喜
財運：合理分配資金
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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