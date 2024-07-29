記者黃皓瑋／綜合報導

第22屆台北電影獎最佳編劇得主馮勃棣，27日晚間在社群平台發文，拿奧運柔道國手楊勇緯開玩笑，寫下「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯」，因而引發爭議。事情延燒2天後，他今（29日）稍早對此發文道歉，坦言該玩笑「很不妥、非常瞎」。

▲馮勃棣以楊勇緯的名字來開玩笑。（左圖／翻攝自Facebook／Birdy Fong。右圖／資料照／記者邱顯燁攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馮勃棣發文引發爭議。（圖／翻攝自Threads）



馮勃棣27日於楊勇緯落敗於敗部復活戰後，在臉書與Threads寫下：「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯。玩個文字遊戲而已啦，我愛台灣隊！」此話一出引發大批網友不滿，事情延燒整整2天。今日他寫下182字道歉文，坦言：「我拿奧運國手的諧音開了1個很不妥的玩笑，非常瞎。」

關於整起爭議的經過，馮勃棣透露，其實他當天在臉書發文之後沒多久，就自認內容不恰當而刪文，卻沒有察覺該貼文也在Threads上同步發出，「於是放了一兩天，剛剛才發現！這是一個發文後幾分鐘就該消失的東西，在我不察、以及它不該留下來的情況下，留了下來，除了向大家，也向楊勇緯先生道歉致意。」



▲楊勇緯出戰奧運無緣奪牌，讓大批支持者感到惋惜。（圖／路透）

馮勃棣表示因為自己有玩脫口秀，對「地獄梗（哏）」接受度較高，但也坦言「難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介」，強調之後會謹言慎行。道歉文公開後，仍有不少網友不買帳，直言「我以為拿別人名字開玩笑，是小學生時期才會發生的事」、「楊勇緯又沒有欠你，憑什麼要被你消費」、「那個不是什麼地獄梗，就是單純低級」、「這不是幽默，這叫做羞辱」、「人家努力比賽，你在那嘲笑當有趣」。

▲▼馮勃棣道歉文留言。（圖／翻攝自Threads／Birdy Fong）



▼馮勃棣道歉文。（翻攝自Facebook／Birdy Fong。如遭刪除請見諒）

