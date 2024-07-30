吳謹言劉亦菲全輸她！冠軍出爐　盤點2024年中韓劇「10大人氣女主角」

記者田暐瑋／綜合報導

2024年有許多超夯熱劇，除了劇本核心外，演員也是吸睛重點，包括《淚之女王》的金智媛，《墨雨雲間》吳謹言，以及《玫瑰的故事》劉亦菲，不止攫取極高收視率，更讓女演員再度走紅，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，針對網友討論度做了深入調查，看看10大人氣演員到底有誰！

▲盤點2024年中韓劇「10大人氣女主角」。（圖／記者田暐瑋製表）



No.10 楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》

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角色：塗山紅紅

▲《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／翻攝自臉書/iQIYI TW）



女星楊冪在陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》中露出白皙柔嫩的肌膚、纖細骨感的四肢，搭配迷濛勾人的電眼，完美符合原著清冷霸氣、法力強大、擁有「不敗神顏」的千年狐妖首領形象。本來無情愛牽掛的妖族，因一時心軟將俊美男星龔俊飾演的人族撿回收養，竟墜入禁忌的愛河、大談姐弟戀，該劇前導劇照一釋出就吸引大批粉絲的好奇。

No.9 楊紫《承歡記》

角色：麥承歡

▲楊紫在《承歡記》有精彩演出。（圖／翻攝自微博）



楊紫2023年主演古裝劇《長相思》爆紅，與古裝男神許凱合作的愛情都市劇《承歡記》，首播熱度就超越趙麗穎的《與鳳行》，改編自香港知名作家亦舒（倪匡的妹妹）的同名小説，新舊兩代女子之間，關注「女人」在新舊世代的交替下，在磕磕碰碰中尋找答案的自我成長歷程。但也有網友吐槽，認為編劇魔改原著，女主人設與行為矛盾、假職場真偶像劇，磨皮濾鏡開太大。

No.8 趙今麥《在暴雪時分》

角色：殷果

▲趙今麥《在暴雪時分》。（圖／翻攝自微博／在暴雪時分）



由吳磊、趙金麥領銜主演的中國都市偶像劇《在暴雪時分》改編自墨寶非寶同名小說，同樣受到網友高度好評，劇中男女主角郎才女貌更是必看焦點：曾是天才職業斯諾克選手林亦揚（吳磊飾演）違反規定被禁賽，他不服判決退役後，在十年難得一遇的暴風雪中遇到九球選手殷果（趙今麥飾演），原本對斯諾克不再抱有希望的林亦揚，不只決定重返賽場，更決定要努力追求長相甜美的殷果。

No.7 朴敏英《和我老公結婚吧》

角色：姜智媛

▲朴敏英《和我老公結婚吧》遭背叛。（圖／翻攝iG@tvn_drama）



《和我老公結婚吧》講述女主角被老公和閨蜜通姦聯手殺害後，重生回到10年前，並經歷了精彩的「第二次人生」，霸氣歸來的朴敏英誓言將自己的悲慘命運還給所有壞人，讓他們付出代價。為了符合故事中的人設，朴敏英為戲減重至37公斤，隨後逆襲成女強人來場華麗復仇，超敬業精神與實力派的演技自然很容易贏得劇迷的心，人氣也跟著水漲船高。

No.6 李沁《慶餘年2》

角色：林婉兒

▲李沁散發古典氣質。（圖／翻攝自微博）



《慶餘年》第一季以衝擊性結局帶給觀眾懸念，劇迷等了5年，第二季男主角「范閒」張若昀、女主角雞腿公主「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬強勢回歸。創下騰訊視頻電視劇熱度值歷史最高紀錄，問鼎2024年度劇王熱潮持續席捲全球。《慶餘年2》即使到了完結篇也依舊看點滿滿，留下更多精彩懸念，第一季也確定在7月24日Disney+上映，讓粉絲可以一口氣追完兩季。

No.5 趙麗穎《與鳳行》

角色：靈界碧蒼王沈璃

▲趙麗穎《與鳳行》。（圖／翻攝自微博）



2017年《楚喬傳》全網播放量突破400億，趙麗穎、林更新互動甜翻被封為「星玥CP」，《與鳳行》再續前緣，劇情描述靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）為掌握自己的命運，在逃婚過程中受傷墜落人間，並在機緣巧合下偶遇下凡體驗生活的最後一位上古神君行止（林更新 飾）。行止肩負著守護天外天的重任，兩人攜手懲惡揚善、縱橫三界，並在相處過程中漸生情愫，被視為仙俠劇天花板的新神話愛情故事。

No.4 吳謹言《墨雨雲間》

角色：薛芳菲

▲吳謹言聯手王星越陸劇《墨雨雲間》。（圖／愛爾達電視提供）



《墨雨雲間》改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，劇情講述吳謹言飾演的淮鄉縣令之女薛芳菲被丈夫陷害後幸運獲救，並開啟絕地反擊的復仇故事。吳謹言在多年前就以《延禧攻略》這部復仇爽劇走紅，因此這次和王星越組「有仇必報CP」，在一開播就衝上串流平台收視冠軍，女主角吳謹言人氣再度飆漲，掀起一股追劇熱潮。

No.3 金惠奫《背著善宰跑》

角色：任率

▲金惠奫靠著《背著善宰跑》登上新的事業巔峰。（圖／愛奇藝提供）



1996年出生的27歲女星金惠奫，2024年重返小螢幕演出奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》，飾演為了救活最愛的頂級明星而回到過去的粉絲「任率」，多場引發共鳴的哭戲橋段，讓全球劇迷一起心動、心痛。金惠奫2013年以電視作品《逆轉人生》出道，擔任許多戲劇的臨時演員，磨練出精煉的實力，直到2018年《Sky Castle天空之城》首次擔任配角，飾演勝負欲超強、又勢利霸道的高中生「姜藝瑞」一舉成名，奪得第55屆百想藝術大賞的女子新人演技賞；隔年主演韓劇《偶然發現的一天》開朗搞笑的「殷端午」再度席捲觀眾目光。

No.2 劉亦菲《玫瑰的故事》

角色：黃亦玫

▲劉亦菲在《玫瑰的故事》飾演敢愛敢恨的女強人。（圖／翻攝自微博）



改編自香港作家亦舒同名長篇小說，以出生書香世家的女主角黃亦玫（劉亦菲飾演）20餘年的心路歷程作為劇情發展脈絡，從初入職場與莊國棟（彭冠英飾演）彼此相愛、重返校園與方協文（林更新飾演）步入禮堂，直到黃亦玫因兩人目標不同選擇離婚，獨自創業後遇到靈魂伴侶、僅剩下短短幾個月生命的傅家明（霍建華飾演），三段故事演繹出都市女子面對不同境遇仍能活出自己的精彩人生。

No.1 金智媛《淚之女王》

角色：洪海仁

▲金智媛。（圖／tvn_drama IG）



Netflix愛情韓劇《淚之女王》一上線就開紅盤，甚至還打破5年前夯劇《愛的迫降》收視紀錄，超亮眼表現讓金秀賢與金智媛獲封年度CP。劇情講述百貨女王洪海仁（金智媛飾）和鄉下老公（金秀賢飾）在婚後逐漸失去戀愛的感覺，兩人克服難關攜手度過婚姻危機，使愛情如奇蹟般再次綻放。雖然該劇被不少網友吐槽劇情老套宛如本土八點檔，但顏值與實力並重的金智媛，演活了傲嬌高冷的財閥女王，超萌反差感讓人看了很難不被圈粉，金智媛榮獲人氣聲量第一名果然當之無愧。