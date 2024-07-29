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郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

【獨家】【臭臉顧人怨】合作TVBS不愉快　郭書瑤態度不佳遭封殺

▲郭書瑤今年流年不利，不僅遭投訴是惡鄰，拍電視劇也被爆料態度不佳。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

圖文／鏡週刊

郭書瑤今年上半年將事業重心擺在《乘風2024》，原想藉著浪姐的高討論度，再衝一波事業高潮，卻止步於二次公演。鎩羽而歸的她，在台推出的戲劇作品《完全省錢戀愛手冊》收視低迷，甚至傳出她拍戲期間頻頻使性子、蓋劇本等行徑，加上宣傳期爆出欠繳管理費，TVBS將她列為拒絕往來戶。

郭書瑤從2013年以《志氣》獲得金馬獎最佳新人獎後，就被視為性感女星轉型成功的代表，之後戲約不斷，光是今年她就推出3部電視劇、2部電影，產量頗豐，但與此同時，她的工作態度卻惹人非議，被工作人員形容「有點討人厭」。

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【獨家】【臭臉顧人怨】合作TVBS不愉快　郭書瑤態度不佳遭封殺

▲郭書瑤演藝事業橫跨影視音，但今年出擊都不順利。（圖／鏡週刊提供）

蓋劇本抱怨　惡鄰失焦

據悉，在拍攝TVBS《完全省錢戀愛手冊》時，郭書瑤被工作人員爆出疑似對台詞不滿，對戲時當眾蓋劇本，並露出意義不明的微表情，加上她個性過度率真，小抱怨、小碎嘴不少，有業內人士稱，和郭書瑤在拍戲期間的合作，不是很愉快。

【獨家】【臭臉顧人怨】合作TVBS不愉快　郭書瑤態度不佳遭封殺

▲郭書瑤、林子閎演出《完全省錢戀愛手冊》，除了收視低迷外，還被批不尊重編劇。（圖／TVBS提供）

但反正戲也拍完了，到了宣傳期時，郭書瑤忙於《乘風2024》錄製，經常兩岸飛，時間是演員當中最難喬的；加上宣傳尾聲，她又爆出欠繳管理費當惡鄰的負面新聞，都讓戲劇話題失焦，傳出製播的T台已經將她列為態度不佳的拒絕往來戶，不考慮跟她合作。

【獨家】【臭臉顧人怨】合作TVBS不愉快　郭書瑤態度不佳遭封殺

▲郭書瑤赴陸參賽《乘風2024》，第二次公演就遭到淘汰。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

拍通靈少女　槓温貞菱

而這也非郭書瑤首次被工作人員爆出負面消息，比如說2018年她正因《通靈少女》聲勢正旺，緊接著拍攝第二季時，和新加入陣容的温貞菱鬧不合，有一說是，她不滿温貞菱在片場和媒體大聊靈異體質，彷彿自己才是真正的「通靈少女」搶走不少話題焦點，遂要求在發布會上獨自亮相，於是郭書瑤排擠温貞菱的傳聞由此產生。

【獨家】【臭臉顧人怨】合作TVBS不愉快　郭書瑤態度不佳遭封殺

▲郭書瑤（中）今年就有3部電視劇播出，但幾乎毫無亮點。左為鍾瑶、右為孫可芳。（圖／鏡週刊提供）

而温貞菱在片場和每個人都能隨口聊幾句，相較於郭書瑤總是自顧自地滑手機不理人，也難怪後續被工作人員爆出郭書瑤要求新人演員讓出休息室，展現她才是女主角的「派頭」等幕後祕聞。

對於郭書瑤遭T台封殺，台內人士則幫她緩頰，透露《完全省錢戀愛手冊》本來就收視不好，也不是郭書瑤的問題，後續發生欠繳管理費風波時，台內曾向郭書瑤表達，可以取消宣傳記者會的想法，但郭書瑤也是堅持要繼續辦、為戲宣傳，因此並沒有封殺一事。

郭書瑤經紀人則回應，「演員長時間拍戲，也承受很大的壓力，大部分都在討論如何讓角色更好，當然也沒辦法整天都嘻嘻哈哈的，但跟劇組氣氛都很好，目前跟台內的關係都很好，不過有任何意見我們都虛心接受。」



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