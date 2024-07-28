柯佳嬿來小巨蛋了！　坤達罕見萬人面前放閃：我今天就會回家❤️

記者蔡琛儀／台北報導

男團Energy今晚於台北小巨蛋開唱，也是台北場演唱會最終場，今感性氣氛較昨晚少，更多的是歡欣鼓舞，今晚「最美大嫂團」也全在小巨蛋包廂聚首，坤達也難得公開拿著麥克風說：「我太太今天也有來。」鏡頭一下拍到坐在包廂、害羞遮臉的柯佳嬿，全場馬上嗨到瘋狂尖叫，坤達笑說：「想跟她說，我今天就會回家餵貓、清大便、洗碗。」相當甜蜜。

▲▼坤達在小巨蛋萬人面前對柯佳嬿放閃，粉絲嗨爆。（圖／相信音樂提供）

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坤達和阿弟透露，這幾天為了專心準備演唱會，他們都沒有回家睡覺，而是睡在公司準備的飯店房間，坤達說柯佳嬿這段時間非常辛苦，「我除了準備演唱會，還有很多工作，常常早出晚歸。」而柯佳嬿的臉剛好被包廂欄杆遮住，牛奶還打趣說：「把欄杆拆掉！」

而阿弟老婆Mei今天也二度到場，阿弟說他不在家的這幾天，老婆一個人帶三個小孩，5歲兒子豬寶還會打電話給他：「他叫我回家，還說：『我答應睡覺不會踹醒你。』我說豬寶真的沒關係，你讓爸爸好好表演完再帶你出去玩，所以真的要謝謝我老婆。」也顯見他們在準備這次的演唱會的認真及辛苦，而背後家人的支撐更成為他們最堅強的力量。

▲Energy今晚在小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

此外，Energy今晚於台北小巨蛋開唱，也是台北場演唱會最終場，演出尾聲，他們驚喜在最後安可換上22年前〈放手〉MV當中的高校制服造型，無論是阿弟的頭巾，或是牛奶的大風車超強舞技，全都完美復刻，讓歌迷又驚又喜，感動不已。

▲Energy演唱會尾聲復刻22年前〈放手〉MV當中的高校制服造型。（圖／相信音樂提供）