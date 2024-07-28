大S遊韓疑沒住老公家！具俊曄「出入高級飯店」照片洩端倪

▲大S遊韓被疑沒住老公家 。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）跟著歐巴尪具俊曄回南韓，並被野捕捉到帶著兩個小孩到「樂天世界」遊樂園遊玩，而大S野生素顏0修圖除了讓網友驚呼「認不出」外，具俊曄也未PO出一家四口出遊畫面，懷疑大S這次去沒有住進具俊曄家，果然從具俊曄在IG限動中秀出的一張飯店走廊畫面，被網友搜出疑似是下塌在估計房價一晚約1萬4千元起跳的大飯店。

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▲網友由具俊曄照片比對，推測大S一行人入住首爾飯店並未住在男方家。（圖／翻攝自具俊曄IG 、Trip.com）

具俊曄在IG曬出的一張走過長廊的照片後，被眼尖的網友比對地毯、牆壁花紋，認為他是在一晚萬元起跳的「首爾帕納斯洲際酒店」，又譯為「首爾洲際格蘭酒店」，推測大S這次的南韓行並未住在具俊曄家中，不過由孩子們保母的影片可見大S兒子身影，一家人應該已經結束南韓之旅返台。

▲網友由具俊曄照片比對，推測大S一行人入住首爾洲際格蘭酒店。（圖／翻攝自Trip.com）

大S在2021年和前夫汪小菲結束10年婚姻，儘管兩人各自有了新的另外一半，雙方之間的各種風波仍舊未歇，男方日前還控訴對方未出席開庭導致和解破局，讓他相當心寒。緊接著汪小菲和新婚妻Mandy在瑞士開心度蜜月，而大S也被目擊和具俊曄帶著孩子到韓國旅遊，她被捕捉到和歐巴尪帶著兒女現身當地知名遊樂園「樂天世界」。

▲右圖可見大S打扮休閒，左圖為具俊曄與女兒小玥兒。（圖／翻攝自微博）

據捕捉到畫面的女網友在小紅書表示，在南韓知名遊樂園「樂天世界」巧遇大S，當天大S打扮相當休閒，只見大S綁著雙馬尾，墨鏡推到頭頂，神情放鬆，狀態自然，與往常精緻模樣不同，讓她差點認不出來。

照片曝光後有部分網友無法接受，認為照片中的女子不是大S，不過原PO隨即又貼出具俊曄、女兒小玥兒、兒子箖箖的照片，證明這是大S一家，「是她呀，她老公小孩都在」，還有眼尖的網友挖出大S穿的衣服、褲子和包包品牌，其中包包據目測，應該是Palm Angels的棕櫚灘肩背包，價格推估大約新台幣2.3萬元至4.4萬元。

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