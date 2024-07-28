ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S遊韓疑沒住老公家！具俊曄「出入高級飯店」照片洩端倪

大S遊韓被疑沒住老公家 。（圖／報系資料照）

▲大S遊韓被疑沒住老公家 。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）跟著歐巴尪具俊曄回南韓，並被野捕捉到帶著兩個小孩到「樂天世界」遊樂園遊玩，而大S野生素顏0修圖除了讓網友驚呼「認不出」外，具俊曄也未PO出一家四口出遊畫面，懷疑大S這次去沒有住進具俊曄家，果然從具俊曄在IG限動中秀出的一張飯店走廊畫面，被網友搜出疑似是下塌在估計房價一晚約1萬4千元起跳的大飯店。

網友由具俊曄照片比對，推測大S一行人入住首爾飯店並未住在男方家。（圖／翻攝自具俊曄IG 、Trip.com）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友由具俊曄照片比對，推測大S一行人入住首爾飯店並未住在男方家。（圖／翻攝自具俊曄IG 、Trip.com）

具俊曄在IG曬出的一張走過長廊的照片後，被眼尖的網友比對地毯、牆壁花紋，認為他是在一晚萬元起跳的「首爾帕納斯洲際酒店」，又譯為「首爾洲際格蘭酒店」，推測大S這次的南韓行並未住在具俊曄家中，不過由孩子們保母的影片可見大S兒子身影，一家人應該已經結束南韓之旅返台。

網友由具俊曄照片比對，推測大S一行人入住首爾洲際格蘭酒店。（圖／翻攝自Trip.com）

▲網友由具俊曄照片比對，推測大S一行人入住首爾洲際格蘭酒店。（圖／翻攝自Trip.com）

大S在2021年和前夫汪小菲結束10年婚姻，儘管兩人各自有了新的另外一半，雙方之間的各種風波仍舊未歇，男方日前還控訴對方未出席開庭導致和解破局，讓他相當心寒。緊接著汪小菲和新婚妻Mandy在瑞士開心度蜜月，而大S也被目擊和具俊曄帶著孩子到韓國旅遊，她被捕捉到和歐巴尪帶著兒女現身當地知名遊樂園「樂天世界」。

右圖可見大S打扮休閒，左圖為具俊曄與女兒小玥兒。（圖／翻攝自微博）

▲右圖可見大S打扮休閒，左圖為具俊曄與女兒小玥兒。（圖／翻攝自微博）

據捕捉到畫面的女網友在小紅書表示，在南韓知名遊樂園「樂天世界」巧遇大S，當天大S打扮相當休閒，只見大S綁著雙馬尾，墨鏡推到頭頂，神情放鬆，狀態自然，與往常精緻模樣不同，讓她差點認不出來。

照片曝光後有部分網友無法接受，認為照片中的女子不是大S，不過原PO隨即又貼出具俊曄、女兒小玥兒、兒子箖箖的照片，證明這是大S一家，「是她呀，她老公小孩都在」，還有眼尖的網友挖出大S穿的衣服、褲子和包包品牌，其中包包據目測，應該是Palm Angels的棕櫚灘肩背包，價格推估大約新台幣2.3萬元至4.4萬元。

延伸閱讀
蘋果引爆全球換機潮？　知名投資公司：AI有望推動全球iPhone升級
隨風飄來一團「廢紙」…消防員撿到驚見「6千萬支票」　急歸還失主
昔慘賠9千萬…「它」又買進740張台積電　網估「再賠6千萬」笑：反指標

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 沒搶到泰勒絲的票「站場外也要聽」！　觀眾拉近一看山丘公園全是人
  2. 大S遊韓「遭疑下榻高級飯店」！　具俊曄1自拍照洩端倪
  3. 韓女星曾遭「前輩霸凌」含淚錄完節目！　哭喊：被當笑柄
  4. 冠佑喊話愛女「給我力量」！　51歲生日願望曝光：願妳們一生平安健康
  5. 劉德華被黑粉攻擊不忍了！　霸氣喊話「讓他們怕一輩子」全場笑翻
  6. 蔡尚樺主持完回家「急到爆哭」！心碎原因曝：好難過 一PO照網全懂了
  7. 愛莉莎莎「每天心悸」健康亮紅燈！　四肢沒力曝最新病況
  8. 被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗
  9. 蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶
  10. 無尊玩水「脫衣拼了」真實身材曝光！　闖關大輸地方媽媽慘被脫褲

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366