被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌歌手Barry Chen推出全新單曲〈Came From the Struggle〉，這首歌曲是他在參加《新說唱2024》之前所寫下的，反映了他當時面對創作及事業瓶頸的心境。他透露，當時收到節目入選通知時，曾經想過退賽，但最終決定留下來，並成功進入前24強。Barry將當時的心情透過創作抒發，寫下不管身處在什麼環境，都要有不忘初衷與勇氣的堅持。

▲Barry Chen將參加《新說唱2024》前的心情寫成歌曲〈Came From the Struggle〉。（圖／華納提供）

Barry分享，這首歌是他在近期感到低潮時所寫下的。在參加《新說唱2024》前，他正經歷一段自我懷疑的時期，一度對自己失去自信，「在參加比賽前，正遭遇創作以及事業的瓶頸期；還記得當收到比賽入選通知要去海選前，當時感到很害怕，因為害怕重複前幾年的失敗。還記得節目在準備1vs1環節錄製的前一晚，我失眠了，甚至一度打電話給經紀人說想退賽，但好險她已經睡著了沒接到。」

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他慶幸最後自己仍然留下來，在節目上他漸漸學會了對自己有信心與如何表達自己，也秉持著「在舞台上專業、舞台下要謙虛」的原則。比賽期間Barry也遇到後輩私下表達對自己的尊敬，提到他雖為「OG級人物」，卻從未用前輩的姿態對人，反而待人親切，讓Barry更明白善待他人的重要。

隨著《新說唱2024》的旅程告一段落，Barry正如火如荼籌備新專輯。他表示，現在有更多時間陪伴女兒，並與好兄弟Dough Boy及幾個好朋友一起創作新歌。