喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

記者顧齊祐／綜合報導

藝人喻虹淵與周渝民（仔仔）因《痞子英雄》結緣，並於2015年結婚至今育有1女，家庭生活幸福美滿，而兩人對於女兒也十分保護，至今都沒有曝光過女兒的正臉。近日喻虹淵在社群平台分享了全家出遊的影片，畫面中能驚喜發現周渝民與女兒的背影，而女兒也遺傳了爸爸的大長腿，讓網友們驚呼「妹妹長好高」。

▲喻虹淵十分保護女兒，未曾曝光過正臉。（圖／翻攝自Instagram／reen_yuan）

喻虹淵結婚之後便慢慢淡出演藝圈，但仍時常會在社群平台分享近況。近日她與老公周渝民以及女兒前往日本沖繩旅遊，並在個人Instagram帳號分享了一部由照片組成的影片，其中還偷偷藏入了周渝民與女兒的背影畫面。

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影片中可以看到，周渝民穿著綠色上衣與黑色長褲，相當休閒，女兒則頭戴白色鴨舌帽，綁著兩條辮子，身穿粉色外套與牛仔長褲，與爸爸靠在一起。而周渝民女兒也遺傳了爸爸的大長腿，身高已經達到了爸爸的胸口位置，雖然只有兩人的背影畫面，卻看來十分幸福。

▲周渝民女兒遺傳了爸爸大長腿，身高已達爸爸胸口。（圖／翻攝自Instagram／reen_yuan）

貼文發布之後，也讓網友們相當驚喜，紛紛留言表示「妹妹長好高啦」、「看到仔仔哥啦！」、「感覺mumu好高」、「背影是女兒和仔咩」、「和家人去創造共同的回憶」。