記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星盧昱曉外型與劉亦菲有幾分神似，被看好能成為劉亦菲接班人，曾參演《玉骨遙》、《七時吉祥》、《全世界都在等你們分手》等知名作品，靠著《雲之羽》中「上官淺」一角打開知名度，近日，她傳出在《榜上佳婿》片場見工作人員因中暑倒地失去意識時，衝上前做心肺復甦術，許多人發文讚賞她的勇敢。

▲盧昱曉在片場對昏倒的工作人員做CPR。（圖／翻攝自盧昱曉微博）

盧昱曉的助理日前發文寫下：「我好愛今天的盧昱曉，是我偉大的妹兒！」後有網友指出這就是在指盧昱曉在片場為工作人員施救的事件。盧昱曉本人也發文：「今天突然多了些人生感悟，第一次感覺到自己的存在和宇宙一些能量搭上了點小觸手。」這番話似乎間接透露了她在救回工作人員後的心聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲工作人員與導演發文讚賞。（圖／翻攝自微博）

曾執導過《陳情令》，這次擔任《榜上佳婿》導演的陳家霖，事後也在微博發聲寫下「什麼才是真的美？那一刻太美了，就像天使一樣的美，這才是值得讚頌的美」，許多網友也紛紛讚賞「真的很勇敢，我這種考了紅十字救護員證的都不敢」、「做得好！不愧爸媽都是醫生，回去要被誇啦」、「同時具有專業和勇氣」、「人美心善說的就是盧昱曉」。