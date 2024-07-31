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獨／大元三年前就想生小孩「鼓鼓不讓」　原因曝光滿滿都是愛

記者蕭采薇／專訪

女星林艾璇（大元）電影《愛的噩夢》飾演林柏宏學生時代的暗戀對象，多年後兩人意外重逢，卻成為了彼此的出軌對象，該角色讓她首次入圍台北電影節最佳女配角。她從綜藝咖、歌手，到下定決心轉型演員，大元坦言遇過挫折，「曾經有段時間，想說去當家庭主婦生小孩好了。」

▲▼《愛的噩夢》林艾璇（大元）專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲大元（林艾璇）以《愛的噩夢》首次入圍電影獎項，得知的當下她感動落淚。（圖／記者湯興漢攝）

4年前，大元下定決心成為演員，這其實才是她從小的夢想。大元說：「其實還在女團的時期就很想演戲，但常常有演戲的機會時，就撞上要發片，變得很難湊時間。」於是在與唱片公司合約快到尾聲時，大元清楚知道自己「不想再發片了」，打算不再和公司續約。

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「我當時下定很大決心，跟其他四個姐妹說這個決定。」當年她所屬女團Popu Lady曾面臨解散危機，心態上，她不願成為那個真的「終結」團體的人，不過成員們都給了大元很大的支持。但開始拍戲後，挑戰才剛剛開始。

▲▼《愛的噩夢》林艾璇（大元）專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲大元自嘲是「三分鐘熱度」，唯獨「當演員」是從來沒放棄過的夢想。（圖／記者湯興漢攝）

大元回憶：「我很常遇到愛罵人的導演，會罵我『浪費大家演戲的時間，XXX！』還有拍台語劇的時候，壓力很大、很緊繃，常常是今年拿到劇本，明天就要拍，只能一句一句的死背，每天早上五點就起床。」

為了當演員，大元推掉很多工作，但隨後疫情來臨讓劇組工作停擺，她突然被迫在家閒下來。那段時間，她每天在家研究種觀葉植物，忽略到疫情的動盪，日子倒也是愜意，讓大元一度心生「要不要乾脆結婚生小孩好了！」

▲▼《愛的噩夢》林艾璇（大元）專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲大元轉戰演員後不久就碰上疫情，劇組也隨之停擺。（圖／記者湯興漢攝）

彼時她與鼓鼓的戀情還沒有完全搬上檯面，大元和對方談了這個想法，沒想到卻遭到男友的反對。大元解釋，其實是鼓鼓知道她還有沒完成的演員夢，「他和我說，有了就結婚沒關係，但妳要確定想清楚了，而不是想到什麼就做什麼。」

▲大元分享鼓鼓求婚閃照。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元和鼓鼓愛情長跑多年，男方在演唱會上驚喜求婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

有了另一半及時煞車，大元也在演員工作上開始收穫甜美的果實，得知入圍北影的那天，更是讓大元激動哽咽。如今的從男女朋友變成未婚夫妻，彼此也在工作上各自努力，大元笑說：「還好當時沒有放棄，現在會覺得小孩先等等，覺得還沒享受夠兩人生活。」《愛的噩夢》全台上映中。

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大元, 愛的噩夢, 林艾璇, 鼓鼓

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