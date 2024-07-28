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贈票／李帝勳9月來台慶20週年　《ETtoday》送你去看TICC見面會

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李帝勳出道17年挑戰自我，過去參演的《Signal》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《模範計程車》戲劇帶給觀眾不同面向的演技。忙碌之餘，他不忘與粉絲見面，即將於9月29日來台灣與粉絲見面，活動預計在台北國際會議中心舉行，《ETtoday》為粉絲謀福利，只要參加活動，即有機會送你去見面會現場！

▲▼ 贈票／李帝勳9月來台慶20週年　《ETtoday》送你去看TICC見面會。（圖／優勢力娛樂 UFORCEENT提供）

▲李帝勳9月來台慶20週年，《ETtoday》送你去看TICC見面會。（圖／優勢力娛樂 UFORCEENT提供）

李帝勳相當寵粉，2023年7月曾來台舉辦見面會，首度體驗在海外與粉絲慶生，看到粉絲精心準備的蛋糕，他幸福地喊著「我還會再來！」相隔1年，他沒有忘記承諾，即將迎接出道20週年，他決定再度踏出韓國，將到亞洲多個城市與粉絲相見。

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9月29日來到台灣舉行《2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING "JEHOON's Favorite"  IN TAIPEI》，他祭出一共10項福利，署名親簽海報、1對1合照、1對25團體合照、親簽拍立得、親簽海報、擊掌、粉絲歡送、官方小卡A版、官方小卡B版，以及二重加碼福利「彩排」，堪稱2024韓星年度福利王。

《2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING "JEHOON's Favorite"  IN TAIPEI》將於9月29日晚間6點30分在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣5200、4200、3200、2400元等四種，8月3日在遠傳優先購，8月4日中午12點於TICKET PLUS遠大售票系統全面啟售，福利等相關內容請鎖定主辦單位優勢力娛樂官方臉書專頁。

《ETtoday星光雲》為粉絲謀福利，只要參加活動即有機會抽中9月29日李帝勳見面會演出門票（一組為2張），不想錯過這次活動的粉絲，一起揪好友來感受活動現場魅力，本活動中獎者同樣享有全場最後的Goodbye Session（粉絲歡送）福利。

【《2024李帝勳粉絲見面會台北站》活動資訊】
★演出時間：2024年09月29日 （以現場實際狀況為準）
★演出地點：TICC台北國際會議中心
★演出地址：TICKET PLUS遠大售票系統
★粉絲福利：
【人生勝利組】 活動前擊掌會／觀看彩排／1對1及1對25合照 
【ＲＰ讚讚組】 屬名親簽海報／不屬名親簽海報／不屬名親簽拍立得 
【人人有獎組】 粉絲歡送／官方小卡(A版) ／官方小卡(B版-主辦加碼版)

▲李帝勳贈票。（圖／李芷誼製）

【星光雲APP贈票_活動內容】
◎活動時間：2024/7/28中午15點起到8/2晚上6點
◎得獎獎項：李帝勳見面會雙人門票（限量5組，一張票價2400元）。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
活動小組將會於8/3（六）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】 
※中獎者於當天活動現場領取票券 ※中獎者於當天活動現場領取票券 
兌換日期：2024/09/29(日) 兌換時間：17:30 - 18:30(逾時不候) 
兌換地點：TICC台北國際會議中心
※票券視同入場券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。 
※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線，故未滿13歲不得參加抽獎及入場。 
※若有任何形式非供自用而加價轉售（無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內）之情事經查屬實者，得不予退票，並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。 
※相關規定以活動官網及現場公告為主，主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力 

【星光雲APP贈票_步驟說明】
【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）
【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App，點選下方活動入口(2)； 立馬進入星光雲APP【2024李帝勳粉絲見面會台北站】演唱會門票贈票 (3)，填留資料，馬上行動！
【步驟3】 請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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