小吳「我也有情緒」最新聲明！哽咽道歉繼續被罵：面對要多大勇氣

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，因10日被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，在網路上鬧得沸沸揚揚，即便已數度道歉，仍止不住網友怒火。他27日在Instagram曬出其中一則留言，並低落地說「（我）也會有情緒」。

▲小吳吐露被罵感受。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



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小吳26日下午上傳道歉影片後，便噤聲了約22小時，其中收到不少回覆，他27日在限時動態PO出其中一則留言，對方怒轟：「消失在這世界上吧，不需要存在的社會敗類。」

▲小吳PO出其中一則留言。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



接著，小吳心累地說：「我也是人，也會有情緒，也會難過，我犯了錯，我在面對了，這需要多大的勇氣呢？」雖然本人並未入鏡，但字字句句都能感受到他的低落心情。

事實上，小吳26日便解釋他和紀卜心負責的是宣傳及試喝飲料，產品研發、廣告宣傳等都是由專業團隊處理。他表示，「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，他向來偏愛奶精奶茶，也是很喜歡這個產品才會分享給大家，「我發誓，我們的初心絕對沒有想要隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，確實是我們的疏忽，對不起。」

▲小吳26日在影片中哽咽道歉。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）



小吳表示目前門市和官網都已經改進並標示清楚，他也強調拍這個影片並不是為了切割，而是想讓大家知道他們每個人都有各自負責的項目，「我和卜心剛接觸飲料業，有很多不全面的地方，在這次事件上，我們都會努力學習改進。」