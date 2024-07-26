《腦筋急轉彎2》超車《冰雪奇緣2》！　登頂影史最賣座動畫電影

記者蕭采薇／台北報導

皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》，14.62億美金（約新台幣478.65億元）的全球票房，正式超車2019年《冰雪奇緣2》的14.51億美金（約新台幣475.05億元），成為全球影史最賣座動畫電影。LINE TODAY本週電影聲量榜揭曉最新排名，罕見一口氣出現5部動畫電影霸佔前十名，呼應暑假檔期親子同樂的熱鬧氛圍。

▲《腦筋急轉彎2》成為全球影史最賣座動畫電影。（圖／迪士尼提供）

「TODAY電影聲量榜」根據每周市場反應及LINE TODAY用戶互動、評分等綜合指標計算，每周一更新統計。最新榜單顯示7月15至21日統計結果，冠、亞軍為《龍捲風暴》及韓片《寂噤計畫》，值得注意的是前十名出現「5大霸榜動畫片」：第3名《腦筋急轉彎2》、第4名《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》、第5名《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》、第7名《神偷奶爸4》、第10名《劇場版藍色監獄-EPISODE 凪-》。

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▲《冰雪奇緣2》是前任「全球影史最賣座動畫電影」。（圖／迪士尼提供）

前十名中，最早進榜的是6月14日在台上映的皮克斯賣座動畫續集《腦筋急轉彎2》，至今已盤踞「TODAY電影聲量榜」前5名長達連續第6周，霸榜最久。全台目前賣出4.6億台幣票房，成為台灣影史上好萊塢動畫片的票房冠軍，該作在TODAY電影聲量榜的留言評價也最熱烈，根據LINE TODAY觀察，許多網友不只第一集感動，這次第二集更是全年齡層被劇情打動，甚至「好像在看自己的成長故事一樣」。