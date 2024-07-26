《鬼才之道》主題曲是金曲得主寫的！嗨喊：可能有鬼界的保佑

記者蔡琛儀／台北報導

王若琳近日為話題電影《鬼才之道》打造主題曲，是她首次為電影量身打造主題曲，更親自作曲，同步推出中文版〈鬼才出道〉及英文版〈Dead Talents Society〉。

《鬼才之道》由金馬導演徐漢強擔任編導，陳柏霖、張榕容、王淨等實力派演員主演。電影以一間沒落的「旺來大飯店」414號房為背景，講述厲鬼們如何因應時代潮流，成名陽間再創造新的都市傳說。

▲王若琳為為電影《鬼才之道》打造中英文版主題曲〈鬼才出道〉、〈Dead Talents Society〉。（圖／索尼提供）

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王若琳表示，非常喜愛黑色喜劇主題，接到電影主題曲創作邀約時十分開心，「這樣的主題對我而言是志同道合。」看完電影後，腦中馬上浮現出黑色幽默動漫主題曲風格的靈感，「現在聽到的版本其實是將原本錄音時的速度加快後的效果，卻發現意外地與影像風格及運鏡節奏非常契合，覺得這些冥冥之中的巧合都像奇蹟般的美好。」

王若琳首次和金馬導演徐漢強合作，表示很開心也很慶幸可以跟徐漢強導演合作，整個過程超越想像的愉快，笑稱：「可能是有鬼界的保佑。」對於能夠在大銀幕上聽到自己的創作，王若琳更直呼「不可思議！」希望透過歌曲傳達儘管沒有觀眾，也要保持永不放棄、掙扎到底的精神，過程看似可悲又可憐，但最後依然能快樂地為自己慶祝。