王思佳「颱風天採買」被偷拍！　高EQ直球回應：本人比照片漂亮很多

記者高語璠／綜合報導

凱米颱風強勢襲台，不少民眾選擇到附近超市囤糧，沒想到有網友在採買糧食時巧遇女星王思佳，事後把側拍畫面傳到網路上，此舉釣出本尊現身回應，「以後這種接地氣的行程，大家約好在全聯門口一起，不要再偷偷拍了啦。」

▲王思佳回應在全聯採買時被偷拍一事。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳昨（25日）更新Threads貼文，透露自己在颱風天採買時被拍，表示「只能說我這種發光體的體質該怎麼辦」，接著開始分享起當天買東西時的穿搭，從包包、吊飾，甚至到鯊魚夾，一一詳細地介紹。

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▲王思佳在文中介紹起當天的小配件。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）

此外，王思佳更是在文中點出「我本人就是比照片漂亮很多」，網友見狀紛紛寫下看法，「還是很美欸思佳姐姐，而且好接地氣」、「好漂亮的東西，超喜歡拜託姐以後常分享」，還有人回覆「哈哈哈，全聯門口集合」，王思佳則幽默地說：「鯊魚夾是我們的暗號。」

【王思佳全文】

颱風天出門採買也會被拍

只能說我這種發光體的體質該怎麼辦？



而且大家都在擔心我拿什麼包包

我就不就來分享了嗎？



買了好多年全皮的粉紅包包

完全忘記品牌也想不起來在哪裡買的

（翻不到標⋯不貴好像2-3千）

因為我買東西就是個衝動，圖個開心

可手提還有同色背帶

搭配我在香港機場買的牡蠣娃娃



當然還要配上彩色鯊魚夾

這才是獅子座的儀式感



髮夾，我還有兩個不同的配色



以後這種接地氣的行程，大家約好在全聯門口一起，不要再偷偷拍了啦

我本人就是比照片漂亮很多