因為梁文音...劉品言罕見爆粗口：太他X痛　痛哭畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音將於10月12日首登台北國際會議中心開唱，並推出全新單曲〈短痛不如長痛〉，MV邀來演技派女神劉品言擔綱女主角，飾演在職場與同事格格不入、在婚姻也被另一半冷落的都會女性，劉品言用「3段式」哭戲，從委屈掛淚到崩潰痛哭，其中演到主動討好男主角卻被忽視，讓劉品言忍不住說：「剛那段也太痛了，我完全不行耶，真的好痛！唉⋯男人啊，真是身在福中不知福。」

▲梁文音新歌找劉品言出演MV 。（圖／環球提供）

梁文音坦言錄唱時自己也很痛苦，歌詞讓她勾起過往回憶，搞得她揪心又虐心，「某些時刻大家正在長痛的時候都沒有發覺，等到真的抽離、再去回想才發現，其實人都會不小心陷入那個狀態。」

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劉品言也自爆，曾在一段關係中無意識選擇了長痛，「什麼時候醒來我覺得很難講，當時的我也是感覺一再一再、無以復加的窒息感，才意識到『喔，我其實在痛裡啊』。」梁文音聽聞驚嘆：「妳是自己醒的嗎？好厲害！我都要藉助身邊說真話的朋友，才會察覺、醒悟。」劉品言笑回：「真的要說的話，就是太他X痛了，才醒來的。」率真發言逗笑全場。

▲▼劉品言展現演技，詮釋「三段式哭泣」 。（圖／環球提供）

梁文音和劉品言雖是首度碰面卻一見如故，梁文音笑說：「有很多細節和內心，我能唱得出來，但演的話當然沒有品言專業，所以我這次真的是超級開心是品言幫我拍這支MV，幫這首歌加分。」劉品言則自曝失戀曾靠唱爆梁文音的歌宣洩情緒，笑說：「妳唱得比較溫柔一點，我唱起來就是有點在兇別人的感覺，比如說〈分手後不要做朋友〉聽起來就是柔一點，我都會唱成『分手後不用做朋友』。」