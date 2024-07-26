記者潘慧中／綜合報導

蘇心甯（Lala）擁有「國光女神」封號，常受邀上談話性節目分享感情經歷。她日前便在《11點熱吵店》透露，結束上一段婚姻後，與男生交往前都有表明不想再生小孩，對方一開始都能理解，但交往後，對方不但會反悔還會「想方設法想讓我受孕」！

▲某任男友曾想方設法讓Lala受孕。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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Lala表示自從離婚後，只要有交往對象，她都會直言未來可以結婚但不想要生小孩，男方剛開始都會坦率答應，但交往不到半年，對方就會開始說想和她有小孩。

▲Lala不想再生小孩了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



當下，Lala先進一步詢問想生小孩的原因和規劃，該任男友卻理直氣壯地說要養兒防老、想要有自己的孩子「幫我捧斗」，這和她的想法完全背道而馳，「不應該把這些事情寄託在孩子身上。」

▲▼Lala無法認同男友對於小孩的看法。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



雖然該任男友爭執後有冷靜下來，但Lala表示對方之後就開始想方設法地讓她懷孕，「例如戳洞、偷偷的不小心先出來，不然就是每天都傳寶寶的限動給我，一直洗腦我。」

▲對於男友的奧步，Lala很火大。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



Lala因此非常火大，「這男生用這個奧步很不要臉，因為我就不想要，你不可以用騙的、拐的、用設計的想讓我著床」，還一度吵架起爭執，「搞到我長達半年性冷感，因為我看到他來就很害怕，想說完蛋了我要被著床了，然後我就跑走」，不想被用小孩綁住。

▲▼Lala曾因此性冷感長達半年。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

