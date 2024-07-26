張捷心疼「3歲女兒戴眼鏡」　是先天的：不是因為電視看壞的

記者顧齊祐／綜合報導

男星張捷在2020年和夏如芝結婚，育有3歲女兒「芝麻」，他們經常會在社群平台分享育兒心得。近日張捷就分享了女兒帶眼鏡的起因，透露女兒因為遠視戴眼鏡7個月了，並希望其他人看到孩子戴眼鏡，不要有過大地反應，要在孩子面前給予鼓勵。

▲張捷和夏如芝婚後育有女兒「芝麻」。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

近日有網友發現張捷女兒「芝麻」開始戴起了眼鏡，並好奇原因，張捷25日就在個人Facebook回應「當時因為發現有點斜視，一開始我們以為只是鬥雞眼，但隨著時間偏移得越來越明顯！才帶他去眼科檢查，後來得知是因為遠視造成斜視，如果都沒處理⋯會變成弱視，也好在發現得早，不然應該要動手術，目前就是戴眼鏡矯正～應該會戴到國小」。

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張捷對女兒戴起眼鏡表示相當心疼，並慶幸發現得及時，還不算嚴重。他也說：「芝麻戴眼鏡也7個月了，很慶幸她不會抗拒戴眼鏡，而且還戴得很習慣，最重要的是有穩定進步唷。」

▲張捷對於女兒開始戴起眼鏡表示心疼。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷更趁此機會跟網友們分享「遠視是先天的，不是因為看電視看壞的～也希望大家看到小朋友戴眼鏡，第一時間不要有過大地反應，可以私下問父母了解原因，在孩子面前給予鼓勵，不要讓孩子覺得戴眼鏡自卑或不一樣」。