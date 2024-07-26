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命運般相遇！閔庚勳「愛上《認哥》製作人」　徐章焄早料到要結婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團Buzz主唱閔庚勳擁有高音歌喉，他近年來成為節目《認識的哥哥》固定班底，展現幽默、逗趣的一面，受到很多粉絲喜愛。39歲的他日前突然震撼宣布11月結婚的婚訊，韓媒26日放出新消息，原來兩人是透過節目《認識的哥哥》結緣，且徐章焄（徐章勳）早有預感閔庚勳要結婚了，他對於未婚妻的愛意滿滿，令粉絲驚訝不已。

▲▼閔庚勳「愛上《認哥》製作人」　徐章焄早料到要結婚。（圖／翻攝自JTBC、閔庚勳IG）

▲閔庚勳坦言是透過節目《認識的哥哥》認識未婚妻。（圖／翻攝自JTBC）

閔庚勳加入《認識的哥哥》固定班底後，放下樂團主唱包袱，獨特的「魔性舞蹈」格外受到觀眾喜愛，他一直以來都是成員互虧的「黃金單身漢」，日前卻突然在IG證實婚訊，坦言遇到一個想要共組家庭的人，兩人2023年底才正式交往，確認關係僅半年便決定朝下個階段前進，正式晉升為有婦之夫。

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韓媒26日釋出節目預告，原來閔庚勳與未婚妻相遇的節目就是《認識的哥哥》，妻子是電視台從業人員，他坦承：「我跟女友是透過《認識的哥哥》所相遇，我們擁有類似的興趣距離慢慢拉近。」徐章焄更爆料，在錄影《認哥》前一天看到閔庚勳的未接來電，就有預感「他要結婚了」。

▲▼命運般相遇！閔庚勳「愛上《認哥》製作人」　徐章焄早料到要結婚。（圖／翻攝自JTBC、閔庚勳IG）

▲韓媒爆料，閔庚勳未婚妻曾是《認哥》製作人。（圖／翻攝自閔庚勳IG）

針對未婚妻的身份，有韓媒搶先曝光，女方是電視台JTBC的節目製作人，曾參與《全體觀察家》、《要不要一起走走》等節目拍攝，也確實曾經擔任《認識的哥哥》PD，只是現在正在籌備其他新的節目。閔庚勳與未婚妻相遇的完整故事將在27日於節目《認識的哥哥》上公開。

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閔庚勳, 徐章焄, 認識的哥哥

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