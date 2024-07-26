日本工作「1特徵秒辨識是不是當地人」！邵庭PO對比照：太強了

記者潘慧中／綜合報導

邵庭日前飛去日本工作，但因為凱米颱風襲台的關係，決定暫留到27日再回台。有趣的是，當她26日吃早餐的時候，意外發現能從一個外貌特徵「辨識是不是日本人」！

▲邵庭PO出下樓吃早餐的真實面貌。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



邵庭在社群網站透露，26日早起下樓吃早餐的時候，不停看到每個日本女生一大早就頂著完美髮型現身，「還有一個媽媽，自己頭髮完整到不行，兩個女兒的頭髮也是綁漂亮。」

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對比自己洗完臉刷完牙、換完衣服就下樓的模樣，「一頭亂髮吃完還打算回床上繼續睡的ME」，邵庭不禁讚嘆日本女生實在太強了，「真的是光看頭髮就可以辨識是不是日本人！」

▲邵庭最近在日本工作。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



事實上，邵庭原本24日就要回台灣，但因為颱風的關係，儘管航班照飛，她還是決定先留在日本，「等颱風走，26再回家，欸結果，一查之後，26的機票全部沒了」，幸好最後有買到27日的機票，一切平安無事。

邵庭IG貼文：

早安

今天一樣早起下樓吃早餐，這次選日式的

一直看到各種日本女生七早八早就頭髮美麗的下樓吃早餐

還有一個媽媽，自己頭髮完整到不行，兩個女兒的頭髮也是綁漂亮

覺得他們都太強了吧！！！！！！

附上起床洗臉刷牙換衣服就下樓吃飯，一頭亂髮吃完還打算回床上繼續睡的ME

真的是光看頭髮就可以辨識是不是日本人

台灣今天的狀況如何呢

昨天滑新聞看到好多崩潰的災情

今天很多人恢復上班上課了，大家要多多小心

正在修復家園的人，真的都辛苦了

阿姨在台灣的家人們都平安，貓咪狗狗也是平安，請別擔心喔