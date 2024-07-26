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007第二代龐德男星宣布引退！　84歲喬治拉贊貝「摔倒腦損傷」

記者陳芊秀／綜合報導

曾演過007詹姆士龐德（James Bond）第二代的澳洲男星第二代喬治拉贊貝（George Lazenby）宣布退休。他現年84歲，是繼史恩康納萊之後的007演員，透過X發表退休聲明。

▲▼007詹姆士龐德第二代男星喬治拉贊貝宣布退休。（圖／翻攝自X）

▲007詹姆士龐德第二代男星喬治拉贊貝宣布退休。（圖／翻攝自X）

喬治拉贊貝說：「這不是一個容易的決定，但現在是時候宣布我從工作中退休了。」他表示今後不會再演出、公開露面、接受訪問以及簽名，「這段旅程很有趣，但變老並不有趣」，同時感謝老友兼經紀人自2013年以來的陪伴與協助，最後感謝大家的愛與支持。

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自史恩康納萊辭演007後，喬治拉贊貝再在一次全世界最大規模的選角中，獲得007接班人的機會，並於1970年在《女王密使》飾演「詹姆士龐德」，當時年紀30歲，寫下史上最年輕龐德紀錄。然而他傳出與劇組、同片演員鬧不和的傳言，結果只演一次龐德就退出。

▲▼007詹姆士龐德第二代男星喬治拉贊貝宣布退休。（圖／翻攝自X）

▲▼007詹姆士龐德第二代男星喬治拉贊貝宣布退休。（圖／翻攝自X）

▲喬治拉贊貝30歲選角獲得007角色，寫下史上最年輕龐德紀錄，但僅演一部就退出。（圖／翻攝自X）

喬治拉贊貝原本是一名汽車技工，後來當模特兒，演出龐德一角令他全球知名，後來轉戰香港影壇，與李小龍合作電影《死亡遊戲》，但是因為李小龍猝逝，劇本改寫，他的戲份也跟著被刪光。他後來回到母國澳洲發展，2023年12月因為摔倒，造成腦部損傷，在美國洛杉磯的住家接受治療，如今宣布引退，今後「專注與家人共度更多時間」。

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喬治拉贊貝, George Lazenby, 詹姆士龐德, James Bond

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