007第二代龐德男星宣布引退！　84歲喬治拉贊貝「摔倒腦損傷」

記者陳芊秀/綜合報導

曾演過007詹姆士龐德(James Bond)第二代的澳洲男星第二代喬治拉贊貝(George Lazenby)宣布退休。他現年84歲,是繼史恩康納萊之後的007演員,透過X發表退休聲明。

▲007詹姆士龐德第二代男星喬治拉贊貝宣布退休。(圖/翻攝自X)

喬治拉贊貝說:「這不是一個容易的決定,但現在是時候宣布我從工作中退休了。」他表示今後不會再演出、公開露面、接受訪問以及簽名,「這段旅程很有趣,但變老並不有趣」,同時感謝老友兼經紀人自2013年以來的陪伴與協助,最後感謝大家的愛與支持。

自史恩康納萊辭演007後,喬治拉贊貝再在一次全世界最大規模的選角中,獲得007接班人的機會,並於1970年在《女王密使》飾演「詹姆士龐德」,當時年紀30歲,寫下史上最年輕龐德紀錄。然而他傳出與劇組、同片演員鬧不和的傳言,結果只演一次龐德就退出。

▲喬治拉贊貝30歲選角獲得007角色,寫下史上最年輕龐德紀錄,但僅演一部就退出。(圖/翻攝自X)

喬治拉贊貝原本是一名汽車技工,後來當模特兒,演出龐德一角令他全球知名,後來轉戰香港影壇,與李小龍合作電影《死亡遊戲》,但是因為李小龍猝逝,劇本改寫,他的戲份也跟著被刪光。他後來回到母國澳洲發展,2023年12月因為摔倒,造成腦部損傷,在美國洛杉磯的住家接受治療,如今宣布引退,今後「專注與家人共度更多時間」。

