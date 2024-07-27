2024上半年國寶級帥哥聲優！《葬送的芙莉蓮》小林千晃奪冠

文／妞新聞

日本女性時尚雜誌《ViVi》每半年就會舉辦一次的「國寶級帥哥」票選，在去年首度加入了專為聲優打造的「帥哥聲音（イケボ）」部門，讓眾多擁有魅力嗓音的男性聲優們在排行榜上展露頭角。繼「津田健次郎」奪下部門的初代冠軍後，第二屆的票選結果也將由妞編輯來為大家揭曉！

2024上半年國寶級帥哥聲優

Top1.小林千晃

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▲小林千晃為《葬送的芙莉蓮》修塔爾克配音。（圖／X@小林千晃）

榮獲本屆冠軍的小林千晃，不光有著軟萌的外表，聲音更是充滿清新的少年感。近期在不少動畫中，也能夠聽到他的療癒聲線。像是《葬送的芙莉蓮》修塔爾克、《肌肉魔法使-MASHLE-》馬修等，人氣可說是急劇上升中！

Top2.内山昂輝

▲内山昂輝。（圖／X@劇団ひまわりinformation）

内山昂輝在業界可是出了名的帥哥嗓音代表，無論是演出《排球少年》月島螢、《咒術迴戰》狗卷棘，又或是《和山田談場Lv999的戀愛》裡的山田秋斗，總是能讓眾多女粉絲徹底淪陷在他的聲音魅力之中。

Top3.梶裕貴

▲梶裕貴有辨識度極高的聲線。（圖／X@梶裕貴 Yuki Kaji）

在業界打滾多年的梶裕貴，讓無數動漫迷們留下深刻印象的作品，包含《進擊的巨人》艾蓮、《排球少年》孤爪研磨、《我的英雄學院》轟焦凍。除了辨識度極高的聲線，其出色且具爆發力的演技，每每都能引起廣大迴響。

Top4.島崎信長

▲島崎信長是業界極具人氣的帥哥聲優。（圖／X@島﨑信長(島崎信長)）

憑藉清爽笑容及純潔嗓音迷倒大批女粉絲的島崎信長，同樣是業界極具人氣的帥哥聲優。曾接演過的作品，像是《Free!》七瀨遙、《咒術迴戰》真人、《藍色監獄》凪誠士郎，都能從中感受到他的驚人魅力。

Top5.堀江瞬

▲堀江瞬。（圖／X@堀江瞬（ほりえしゅん））

近年聲量逐漸攀升的堀江瞬，不管是在《我內心的糟糕念頭》飾演的市川京太郎，或是《米奇與達利 惡童物語》裡擔任的米奇，都能察覺其完美發揮的演技，以及對聲音表現的靈活拿捏，讓人不禁眼睛一亮。

///以下為Top6-10排名///

Top6.岡本信彥

Top7.中村悠一

Top8.增田俊樹

Top9.櫻井孝宏

Top10.千葉翔也

source:ViVi

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