舒華直播關心台灣颱風災情！聽聞淹水驚呼「別出門」：天災很殘忍

記者劉宛欣／綜合報導

凱米颱風侵台，全台被風雨籠罩，各地傳出災情，南部更是有許多地方淹水，不少名人紛紛發聲呼籲沒事千萬別出門。南韓人氣女團(G)I-DLE的台籍成員舒華25日透過Instagram開直播與粉絲互動，近期回歸樂壇且正在準備世界巡迴演唱會的她相當忙碌，即使忙碌仍相當關心台灣狀況，提醒台灣粉絲別出門「天災是最殘忍的」。

▲舒華直播時關心台灣災情。（圖／翻攝自舒華Instagram）

舒華25日下午透過Instagram直播，直播中可以看到她在公司練舞室，期間提起了台灣遭受凱米颱風襲擊，她也趕緊關心「還好嗎？大家都還好嗎？最近颱風」，看見有粉絲留言家裡淹水，她也驚呼「淹水！？要小心耶，天啊不要出門！天災是最殘忍的」，不忘關心台灣的狀況。凱米颱風目前持續減弱，氣象署預估今晚到深夜暴風圈脫離台灣陸地，但颱風外圍環流及西南氣流旺盛水氣，中南部可能發生會繼續下大豪雨。

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▲凱米颱風侵襲台灣，瞬間帶來驚人雨量，中南部不少地方淹水。（圖／嘉義縣政府提供）

另一方面，(G)I-DLE即將於10月5、6日首度登上台北小巨蛋，總共6種票價，分別為6980、6380、6080、3880、3380、800元，門票採全場實名制，會員可優先在20日中午12點以後上網登記，並於29日中午12點到8月1日購票，第二波正式購票則於8月10日於KKTIX網站啟售。