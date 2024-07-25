李佳穎懷孕「戒掉9項喜好習慣」！　自嘲老派傳統：只求寶寶健康

記者劉宜庭／綜合報導

女星李佳穎近日分享備孕及孕期細節，期間為了寶寶的健康，她戒掉了多種飲食習慣，包括咖啡因、花椒、糖、辣、高鈉和油炸食品，甚至還忍住了最喜歡的奶茶。此外，在養卵的後期，她更是不染髮、不做指甲，雖然自嘲老派、傳統，但表示：「只求寶寶健健康康，我都好。」字裡行間流露出滿滿母愛。

▲李佳穎從備孕到懷孕期間，戒掉9項喜好習慣。（圖／翻攝自李佳穎IG）

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李佳穎20日提到，自從備孕開始，生活習慣有了很大的改變，戒掉了很多過去的喜好和習慣，唯一的目標就是確保寶寶能健康成長，「孕期戒斷咖啡因、花椒、戒糖、戒辣、戒高鈉、戒油炸，還戒掉我最愛喝的奶茶。」寫到這裡，她也忍不住讚嘆「超佩服自己」。

此外，在養卵後期，李佳穎更是堅持不染髮、不做指甲，自嘲「超老派超傳統媽媽就是我」，不過她接著寫下原因：「我真的可以戒掉很多喜好和習慣，只求寶寶健健康康，我都好。」

▲李佳穎表示只求寶寶可以健康。（圖／翻攝自李佳穎IG）



此外，李佳穎特別感謝老公「阿力師」，因為丈夫幫她準備了營養豐富的餐點，像是香噴噴的肉燥飯和滷肉飯，但她為了避免高風險的子癲前症，必須控制體重和血壓，因此吃得很節制，對於丈夫一日三餐得照顧，也讓她非常感激。

目前，李佳穎的孕期體重增加控制在23週內僅增加4公斤，後期會繼續維持好營養。備孕及懷孕期間，她每天都會自己洗蔬果，親自製作一杯「綠拿鐵」來喝，「我覺得很好喝！排便也會很順暢（孕婦最擔心便秘）。」