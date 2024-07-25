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獨／岳庭兒子荷蘭念書竟發生火警　賠款歐元還擔心找無工作

記者葉文正／台北報導

女星岳庭一家人旅居泰國普吉島多年，大兒子Kiwi 2022到荷蘭念大學，並就讀電機系，雖然Kiwi很宅，卻在意外發生火警後被帶上警車，最後還賠款400歐元(約合台幣1萬4千多元)，而岳庭的大兒子因為只會英文，即將念完大學也怕找不到工作，讓岳庭好氣又好笑。

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

岳庭最近到荷蘭探望兒子，也覺得家中有本難念的經，「因為兒子抱怨我，到荷蘭念書，卻對未來非常沒有安全感，雖他是法台混血，他認為自己中文也說不好，法文也不好，都是跟爸爸說英文，只能用英文讀書，怕自己很努力念書，才能在英語系國家就業。」

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▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭前往荷蘭國家博物館。（圖／岳庭提供）

Kiwi擔心畢業後找不到工作，想留在講英文的國家，但都要簽證，岳庭認為「書沒讀好才會找不到工作，AI教父黃仁勳也只會講英文，不管念什麼語文人家都會用你，我也跟他分析若談醫療保險則是台灣比較好，因為泰國醫療險也還好。」

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭在歐洲品嚐美食。（圖／岳庭提供）

岳庭說，小孩就會對爸媽抱怨，「他只是跟我討論，但是我會生氣，很多人羨慕你講英文，別人到國外學英文，他現在只要好好把中文學好就好，他只是擔心他的未來。」

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭跟兒子暢遊博物館。（圖／岳庭提供）

也因此岳庭這趟去荷蘭探望兒子的旅程，特別帶兒子去英國旅遊，「我帶他去英國，讓他看到、聽到說的都是英文，當初讓他去荷蘭念書，是因為荷蘭已是歐盟國家中英文較好的國家，不過兒子們寫中文的程度跟幼稚園差不多，必須再學習。」

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭與荷蘭國王威廉·亞歷山大和皇后馬克西瑪合影。（圖／岳庭提供）

岳庭說，到了荷蘭，發現荷蘭人稱台灣仍是福爾摩沙，兒子在當地則是送UBER EATS賺錢，「他想賺錢，想要靠自己，不想花我們的錢，多餘的錢可以買點巧克力跟甜點，他買電動會用自己錢買，不過他喜歡動漫裡的女生，還捐錢給他們。」覺得兒子有點宅。

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭與兒子捨不得分開。（圖／岳庭提供）

岳庭也談到兒子在荷蘭生的意外，「之前兒子住處發生火災，起因是廚房抽油煙機沒關，結果起火發生火災，幸好這件事人沒事就好，賠了400歐元，不過Kiwi趕著跑出來，因為太冷只得光腳丫坐在警車裡，第二天還是繼續送餐賺錢，結果騎到一半爆胎，又被警察抓，因為單車後車燈沒亮，荷蘭是單車後車燈沒亮也要罰，第一次先警告，下次會真的罰。」這次去荷蘭，岳庭也特地去謝謝鄰居，當晚有收留兒子，送給鄰居太陽餅跟茶表示感謝。

▲岳庭在大英博物館看到木乃伊。（圖／岳庭提供）

▲岳庭到海尼根博物館喝到微醺。（圖／岳庭提供）

而這次去英國，母子倆也去體驗了開膛手傑克旅程，岳庭說，「據傳當年開膛手傑克殺了5名妓女，還有紀念碑，有人懷疑他是醫生，傑克更寫信挑釁警察，突然有一天，傑克殺完最後一個人後就消失不見，也去看大英博物館，還有自然博物館，最後去德國的城堡去走一走，也去了荷蘭腳踏車博物館。」她提醒大家，荷蘭紅色的路都是給腳踏車走的，也算是認識了荷蘭的交通規則。

岳庭認為，在荷蘭騎腳踏車不用擔心被撞，盲人也不用怕被撞，因為大家都會讓，所以外國身心殘障的朋友，都很願意出來，很方便，很友善，在荷蘭我都是騎單車去買菜，一騎就十幾二十分鐘。她也表示：「我不會亂買東西，兒子中午跟晚上回來吃飯，我還帶蒸鍋去，本來要做包子給他吃，不過因為麵粉跟泰國台灣的都不同，最後只能包水餃給他吃，水餃也要自己擀皮。最後還留60顆水餃給他冷凍。」臨行要離開荷蘭，兒子還依依不捨，讓岳庭紅了眼眶。

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