閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂公司龍頭HYBE與旗下子公司ADOR執行長閔熙珍戰爭於4月開打，雙方採取輿論戰，韓媒《Dispatch》接連曝光閔熙珍私下的面貌後，25日又公開新的通訊軟體對話紀錄，她厭惡女權主義者，甚至把「婆娘」、「婊子」、「c8」等髒字掛嘴邊，就連對「小孩」NewJeans講話都很不客氣，掀起輿論正反議論。

▲▼閔熙珍形象破滅，D社再爆她私下講話很不客氣的對話內容。（圖／翻攝自D社、閔熙珍IG）



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閔熙珍過去遭HYBE指控對女巫深信不疑，根據韓媒釋出的對話裡，她確實曾經收下對方給的「年糕」，女巫指示「放在冷凍庫裡分著吃」，她反問「吃了這些的傢伙，對我會有什麼幫助嗎」，女巫告訴她「會好好地振作，腦子也會清晰點」，她回答「okok，要餵（年糕）的人很多，太好了，那些來家裡的社長傢伙們，我也要餵他們吃」，文內更指名道姓打算餵給哪些高層。她與女巫交情頗深，對方想要買「超市大禮盒」，她使命必達馬上就叫快遞送去。

此外，HYBE社內3月曾爆發性騷擾案件，一名女職員B控訴ADOR的職員A，這件事被閔熙珍知曉後，A男還在苦惱該尋求司法諮詢時，她不客氣地回話「讓那婆娘嚐嚐人生實戰」，接著A男表示「以後再也不會說要找女職員吃飯了」，她告誡男方「不知道哪些婆娘是瘋女人，所以有女生在的時候就別再這樣了」，她接著痛罵：「想殺光女權主義者，工作也不好好做，只在這方面很努力的婆娘們，她們會受天譴，毀了別人，卻不想想自己哪裡做錯了，如果工作能力好還說不準。」並給予男職員鼓勵「振作，什麼爛事都被你遇到了」。

▲閔熙珍與HYBE開戰，至今沒結果。（圖／視覺中國CFP）



閔熙珍一心認為A男沒做壞事，怎料，下張對話截圖性騷案似乎出現反轉，她問A男：「你不是說『絕對沒有』，在那之前我都很相信你，現在卻說不記得了，那代表你也有可能說過囉？」A男則回答「我可能有在背後講過『比起兩個男人看來得好吧』，但我沒有說『年輕女子』，B女可能也有委屈之處吧，畢竟她多想在ADOR上班。」針對這起性騷案件，單看兩人對話無法判斷誰是受害者、加害者，但最終這場職場性騷擾案件以B離開公司，A男被口頭警告收場。

▲閔熙珍對NewJeans成員的身材也很不滿意。（圖／翻攝自NewJeans X）



不只對員工講話很不客氣，閔熙珍總是以「婆娘」稱呼女職員，就連對未成年女練習生也很直接，其中一則對話，她問員工「XX幾歲？哇，年紀輕輕的長得像大媽一樣」、「完全就是大嬸」，對於NewJeans也同樣不留情面，當NewJeans拿下「Billboard Women In Music 2024」年度最佳團體獎時，閔熙珍痛罵：「她們講那麼多帥氣場面話，卻不好好跟我問候打招呼的話，我真的會想殺死她們。」她對於自己的工作能力很有自信，語氣驕傲地說著：「叫她們要一直保持謙虛，就算胖到跟豬一樣，我也會一直讓她們有人氣。」

字句裡明顯感受得到，閔熙珍對於NewJeans的身材很不滿意，拿完獎後的3月6日，她又傳了一段影片給職員，批評NewJeans某位成員「哇，有夠胖，C8，哎」，職員則是回覆她哭的表情符號並表示「再來減點肥」。《Dispatch》報導目前在韓網引起熱議。