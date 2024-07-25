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曹西平耳環店「招牌被吹走」！監視器畫面曝：今天白做工，老闆們辛苦了

記者潘慧中／綜合報導

凱米颱風帶來強勁風雨，各地陸續傳出不少災情。曹西平出資創立的耳環店，24日傳出招牌被吹走了，他事後無奈地在社群網站直呼：「開店的人都辛苦了，今天又是白做工了，颱風天沒有人潮，老闆們辛苦了。」

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲▼曹西平的店招牌被風雨吹走了。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

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曹西平在臉書表示，這次颱風挾帶的風雨不小，「大家損失都很大」，每個店家都無法做生意的同時，「房租人事費用還是要付錢的。」

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平出資開耳環店。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

以自身在台中一中街的耳環店來說，曹西平PO出監視器畫面透露，招牌被強風吹走了，「第一次這樣子場景」，但看到工作夥伴都有報平安，他便放心了。

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲▼曹西平颱風天分享心情。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

至於超市商品被搶光一事，曹西平非常不能理解，「為什麼要去搶食物？現在又不缺食物，不要自己嚇自己、不要造成恐慌」，他只能提醒大家除非真有事，否則不要亂出門，「忍耐一下颱風很快就會離開了。」

曹西平臉書全文：

連招牌都吹走了
看看
風雨不小啊颱風天大家損失都很大
每個店家每個攤販都無法做生意
房租人事費用還是要付錢的
剛剛朋友跟我說去超市東西都被搶光光
我說你去搶什麼？
家裡要吃的東西去補一點
結果都沒有了
我說忍耐一下隨便吃吃兩天颱風就走了
不懂
為什麼要去搶食物現在又不缺食物
不要自己嚇自己不要造成恐慌
更不要藉機哄抬物價
颱風天青菜類又要漲價了
大家千萬不要亂跑出去除非你真的有事情
注意安全小心街上招牌掉下來
或是住家的東西掉下來
待在家
忍耐一下颱風很快就會離開了
台中市一中街
我們家的招牌被強風吹走了
好厲害第一次這樣子場景
風雨真的是有點大
開店的人都辛苦了
今天又是白做工了颱風天沒有人潮
老闆們辛苦了

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